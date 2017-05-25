〈中部〉老屋新氣味 創業青年當基地
〔記者丁偉杰／嘉市報導〕近年來，嘉義市興起一股老屋改造風潮，越來越多有想法的年輕人，願意返鄉投入老屋修復與活化，使城市因為新、舊文化的融合，擦出耀眼的火花 。
磚房變婚紗工作室 藝術風格驚艷
嘉市黃金地段中正路在日治時期俗稱「二通」，繁榮的商業歷史，各式風味的老屋林立，三年多前，一間原本賣牛肉麵的三層樓磚造老屋店面待租，七年級生錢威達、張健一、江建德與吳姈姿四人，承租開了一間另類的婚紗影像工作室「BLAXK Gallery」（布蕾可絲）。
張健一說，夥伴成員不乏同學、學弟或同事，原在外地從事婚紗攝影、商業攝影等，有感於家鄉少有這樣的工作機會，便與志同道合者返鄉創業 。
這間老屋約有五十多年歷史，屋內還有天井、磨石子樓梯等早期建築特色，他們找來做空間設計的同學協助構思改造方向，將老屋重新粉刷，磚造牆壁融入藝術元素，收購醫院手術檯燈作為天井的燈飾，搭建吧檯、攝影棚及工作室，巧妙地讓工業設計風格與老屋進行對話。
老屋的一樓除了營業用，也是公益展品的藝廊，創意空間風格吸引消費者青睞，有香港、馬來西亞人士慕名而來，也讓老屋成為中正路老街的新焦點。
日式宿舍整建 加入智慧中控系統
位於興中街的一間日式建築老屋改造的「嘉木居」，同樣是七年級生薛俊朋、翁傳奇返鄉創業，兩人是大同商專同學，目前都是資工工程師，由於對老屋保存具有熱忱，花了一年多，將這間九十年歷史、嚴重塌坍的水公司宿舍整建恢復原貌，並透過自行研發設計的APP智慧中控系統（防火、防盜等功能）及導覽系統程式，運用現代科技，賦予老屋新價值。
薛俊朋說，除將老屋當工作基地，也開放作為茶文化推廣與在地文創展覽交流平台，守護老屋同時努力讓更多人認識老屋，過程中最感動的一件事，就是前屋主回來參觀時「感覺沒有變」，讓他認為做這樣的事情就很值得。
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