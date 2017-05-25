〈中部〉空手道金牌姐彭詩荃 二度獲總統教育獎
2017-05-25
父母親都瘖啞 吃苦顧家
〔記者陳冠備／溪州報導〕彰化縣溪陽國中二年級生彭詩荃，出身瘖啞家庭，小時候目睹父母被嘲笑欺負，因而讓她想學空手道保護家人，她展露天份，從國內賽打到國際賽屢屢奪金，還獲「金牌姐」封號，她也在學校擔任朝會大隊長，班上擔任英語、歷史小老師，同時為國為校為家為家庭爭取榮譽，忠孝盡現，三年內二度獲選總統教育獎。
彭詩荃出生在溪州鄉小農村，從小與父母都用紙筆加簡單手語溝通，雖然家庭和樂，但外界總視為異類，小四那年，她在彭父建議下學習空手道，就此磨練出吃苦無畏的個性，無論在賽場或是在課堂，都有優異表現，一○四年就獲得總統教育獎國小組表揚。
個頭嬌小氣勢強 比賽屢奪金
彭詩荃回憶小時候，有鄰居嘲笑「父母親是臭耳人（耳聾），所以沒有工作」，也曾跟父母排隊時，遭人惡意插隊覺得很生氣，因此希望能有能力保護父母，也告訴自己未來一定要爭氣，不過學習空手道五年來都是在場上揚威，因為父親告訴她，不能隨便展示武力。
八年同窗的董晏綺說，詩荃總是熱心公益，面對同學被欺負都會幫忙調解，也會幫同學輔導功課，有一股領袖氣質。導師王鈺儒說，彭詩荃個頭嬌小，只有一五六公分，但在學校擔任朝會大隊長，發號施令最大聲，也擔任空手道社社長，去年更獲得「亞太盃空手道錦標賽」十三歲組金牌，無懼逆境且出類拔萃是溪陽之光。
彭詩荃說，父母給她的愛，不會因障礙而減少，從父母身上看到無限可能，因此自己一直秉持「只要有機會，我就不放棄」的座右銘，這次能再度獲獎覺得很欣喜，十五萬元獎金要存下當出國比賽費用，未來希望能代表國家比賽打奧運，讓國旗飄揚。
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