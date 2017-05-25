〈中部〉縣市合併 嘉市半數議員連署反對
〔記者丁偉杰、林宜樟、鄭鴻達／綜合報導〕嘉義縣市合併議題持續延燒，嘉義縣長張花冠昨天上台北接受廣播電台「POP radio」訪問時說，她多次向總統蔡英文建議調整財政收支劃分及行政區域調整，並不是突然拋出此議題，也轉述蔡總統的回覆表示「這個事情我們會檢討」，但結論還沒出來。嘉義市長涂醒哲昨在市議會強調，嘉市與嘉縣合併，省轄市變縣轄市，等於是降格，絕對不能接受；嘉市議長蕭淑麗更是帶頭發起連署反對縣市合併，已獲過半數的跨黨派議員支持，將向行政院表達立場。
張︰行政區域應調整 涂︰不可能降格
嘉縣議長張明達表示，嘉義縣市合併不是這麼簡單的事，目前也沒縣議員提案要求縣市合併。
蕭淑麗表示，嘉縣財政困難，舉債已將近上限，負債將近二百億，嘉市幾乎零負債，在財政不對等情況下，嘉市堅決反對縣市合併。
嘉市議會無黨問政聯盟總召張榮藏指出，「縣市合併」是個假議題，合併工程相當龐大且複雜，實屬國安問題層級，絕非縣市長所能決定的，而是必須經過議會議決通過後，才可進行下一步的合併步驟及作業。
涂醒哲說，最近台灣參與WHA被打壓、國民黨主席改選等重要議題，在此時間點，縣市合併議題不是需要現在處理的，張花冠有此想法已經有一陣了，可能有些媒體或一些人故意在此時拋出此議題，時機點與作法應別有用心。
張花冠昨接受廣播電台專訪時，談論嘉義縣市合併理念，同時澄清她提此議題，並不是在「槓誰」。她指出，嘉義縣市是共同生活圈，蛋黃蛋白一起吃才營養均衡，而嘉義縣市當初沒有理由分治，行政區域重新調整是必要的。
在訪談中，《POP搶先爆》主持人黃光芹詢問：立委陳明文提出「七大直轄市」構想是否與嘉義縣市合併不同？張花冠則認為與自己所說的縣市合併是「同中有異」，但是屬於「動大刀」，嘉義縣市合併則是「微整型」，讓資源共享，也可減少資源浪費。
內政部︰無法律依據 前提是縣市有共識
內政部長葉俊榮昨表示，一般縣市的合併升格在「地方制度法」有法律依據及規定，但單純合併則無，除在法律基礎上，也須在縣、市共識下討論。內政部表示，縣市行政區域合併涉及區域及國家整體發展，將持續蒐集各方意見，並配合行政區劃法立法及國土空間整體規劃，在地方共識下，協助推動行政區劃調整，現階段建議地方政府間，持續強化現有區域聯合治理機制的運作效能，促成資源整體規劃運用。
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標題：〈中部〉縣市合併 嘉市半數議員連署反對
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