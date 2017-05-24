〈南部〉新營台糖舊廠區 擬低密度開發使用

2017-05-24

規劃案預計十一月出爐

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市府打造新營舊糖廠區為原創動漫園區，但喊了五、六年仍無動靜，市議員趙昆原昨日於市政質詢時表示，地方期待「是真的」，卻見不到任何進展。文化局長葉澤山透露，台糖已獲得文化部文化資產局經費補助，委託進行整體規劃案，預計於十一月出爐，屆時該區活化利用將有更明確方向，將會與台糖積極協商合作方式。

葉澤山表示，新營台糖舊廠區與周邊已有歷史建築台糖新營糖廠宿舍群、古蹟原鹽水港製糖株式會社總社辦公室，台糖委託整體規劃案包括文資通盤調查，因此在保護現狀下可能朝低密度開發使用。

市府指出，在岸內線及土庫線的糖鐵路線現址，已有部分土地台糖已售出，加上鐵道及部分橋樑均已拆除，復駛尚須考量台糖經營意願，目前尚無法行駛小火車，但是糖鐵轉作自行車道並搭配周邊替代道路連結為優先活化，所經過路線經費也已向中央爭取，預定明年可完成通往鹽水岸內糖廠及後壁菁寮路線，將可提供大新營地區更完整自行車道系統。

此外，市府提出「新營新生培養皿」計畫，將以新營區未來四年的全新發展提出構想，由府內跨局處整合平台共同研擬及推動，與鄰近的各區結合，可形成溪北地區觀光服務及藝創聚落。