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〈南部〉青年暑期工讀 市府釋出八十職缺

2017-05-24

〔記者王涵平／新營報導〕南市府昨日宣布釋出在學青年工讀職缺八十名，六月十日現場受理報名甄選，為期二個月每月薪資廿一Ｋ，學子可打工賺錢還能累積職場經驗。

南市勞工局「青年學生公部門暑期工讀計畫」六月十日在善化區文康育樂中心受理現場報名並公開面試，局長王鑫基表示，很多青少年求職會遇到欠缺工作經驗的求職困境，因此希望藉由公部門暑期工讀讓青年學子在不同的專業領域中，透過「做中學、學中做」的跨域學習，確立職涯發展的正確觀念，建立正向工作態度，學習如何發揮團隊力量，累積工作經驗存摺。

王鑫基說，各用人機關都提出具創意性計畫來激發青年創意點子及工作熱情，今年暑期工讀計畫共有十一個局處提報廿四支專案計畫，暑期工讀期間七至八月共兩個月，每月薪資二萬一千零九元，更全國首創於方案計畫結束前舉辦成果競賽發表會。

畢業於嘉南藥理科技大學職業安全衛生系的王巍霖及中華醫事科技大學環境與安全衛生工程系的柯志翰，曾參加勞工局勞安福利科的工讀方案，王巍霖說，透過公開甄選能先做求職準備與演練，工讀過程對於政府部門也有更多了解，畢業後進入公務體系，業務推展能更快適應上手，所學的安全衛生及工安專業知能和目前工作結合，可以學以致用。

職訓就服中心主任梁偉玲指出，在經費有限情形下，一○二年（含）起已獲進用學子，今年不得再次報名，報考人只能擇一職缺，重複面試將取消資格，設籍南市在各地就讀學生可踴躍報名，六月十日提供接駁交通車往返善化火車站和善化文康育樂中心，工讀簡章及報名表即日起公告南市勞工局、南市職訓就服中心等網站。

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