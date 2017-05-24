〈南部〉單軌什麼樣？鄉民PO圖引熱議

2017-05-24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南高架單軌列入前瞻基礎建設，有民眾憂心會破壞古都天際線與城市建築景觀，行道樹被灰硬泥柱取代；交通局表示，單軌系統本身也可以透過規劃設計，成為城市視野特色，橋墩柱約五十公尺一根，旁邊還是可以種花種樹，不會破壞市容。

依市府規劃路線 PO模擬圖

最近批踢踢「台南版」有鄉民發揮想像力，以市府規劃提報路線PO上台南單軌模擬圖，開宗明義揭示「先說貼出來不是反單軌，而是讓市府正視現實，讓路線規劃更趨理想」，「市府總有人在這個版駐點吧，看看能不能激起一點討論讓市府修正規劃」，果然引發熱議。

憂破壞天際線 交局：可綠美化

交通局強調，捷運軌道建設計畫還須進一步細部規劃，目前規劃橋墩柱直徑一．五米的寬厚，未來興建時也可能有先進科技，不一定要這麼粗大，旁邊還是可以種花種樹，不會破壞市容。單軌系統對於城市整體空間效益，一定會納入評估考量。

有網友認為高架單軌建設將破壞天際線，「原本就很窄的路再加上高架，整個讓人好壓迫。」「拜託小巴士公車做好一點就好，搞什麼輕軌。」支持單軌捷運的網友則大推「台南一定要有軌道運輸，只有先有軌道運輸才能大破大立。」「台南最合適的還是只有輕軌或BRT，這是不破壞景觀。」