〈南部〉挑戰鄭成功航線 仿古木船翻了
自廈門出發遭遇巨浪 幸全員平安
〔記者劉婉君／台南報導〕仿明鄭時期航行兩岸船隻打造的木船「南台二號」，十九日從中國廈門出發，企圖依靠風力循著先民渡海來台的航道，橫越黑水溝，再現台南安平運河，但廿一日上午在離開金門約十五、六浬時，卻遭遇巨浪，船隻翻覆、全員平安。預計兩年後將捲土重來，再度挑戰仿古木船渡海重現安平運河的場景。
仿鄭成功時期福船 欲靠風力來台
「南台二號」仿照鄭成功登陸台灣時的福船，船長六公尺、寬二公尺，一九四九年以前，中國福建往返台灣仍依靠這種木船，中國廈門沙坡尾即是從中國到台南鹿耳門的港口，此行船上搭載四人，仿效當年鄭成功從廈門到安平的航線，預計靠著風力經金門、澎湖航行到安平登陸。
「古時候的人沒有氣象預報，也沒有導航，可以撐過風浪渡海來台，真的很厲害。」參與航海計畫的台南文史工作者鄭道聰說，經過這一次經歷，深刻感受到先民渡海時的艱辛與凶險，一行人也更覺得這個計畫很有意義，將再打造新的船隻及重新航訓，兩年後一定會再挑戰一次，啟航時間仍會選在四月廿五日台南運河開通紀念日前夕。
鄭道聰到中國廈門協助當地推動社區總體營造兩年，在他的建議下，當地居民啟動「南台二號航渡台灣」計畫，花費三年時間打造仿古福船，並接受航訓兩年，希望保存古代製船技術與古航道，以及逐漸消逝的歷史記憶和文化。「南台二號」原計四月廿二日從中國廈門出發，於安平運河開通九十一週年當天抵達台南，一行人將參訪鹿耳門社區、安平老街、神農街等，了解台南民間力量如何推動文化工作及都市歷史保存工作，「南台二號」則預計上岸停靠在鄭成功祖廟。但因氣候不穩定，直至五月十八日才啟航。
預計兩年後再挑戰渡海重現安平港
廿一日上午十時船隻從金門出發後，離金門約三、四浬時，海象天候即出現變化，往前行進至約十五、六浬時，湧浪起浮達兩米五，船上四人為了安全欲登上護航船時，一個巨浪突然打來，一人踩空跌落大海，眾人為了搶救，決定將已翻覆且開始進水的「南台二號」拖船繩索割斷，所有人員於廿二日凌晨四時卅分平安抵達安平港，台南市文化協會全程錄影，為此趟驚險的航程留下珍貴紀錄。預計兩年後將捲土重來，再度挑戰仿古木船渡海重現安平運河場景。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國內石化人才出現斷層，上市公司中纖、三芳昨與輔英科大簽訂建教合作，保證實習年薪五十萬元。中纖總廠長林本儀直指，石化業給人負面形象，化工學生都…
- 陳時中賀WHO新幹事長 署名「中華民國台灣」
- WHO新幹事長衣國籍出線 未來恐不利台參與WHA
- 英下月大選「恐」變調
- AV女優穿北一女制服演師生戀 學校超不爽
- 寶弟跟謝金晶互喊加油 吳克群不談賠錢
- 貼文嘲諷前男友雞雞小 拘役40天
- 《謠言終結站》滴椰子油治眼過敏？ 食藥署：沒根據勿信
- 鈺創ADAS 打進日系車廠供應鏈
- 旅館變避難所 家長瘋尋孩子
- 少女遭性侵被閨密通報 後續發展讓她更加痛苦…
- 曼城炸彈客身分曝光 22歲英男子阿貝迪
- 自由廣場》〈林保華專欄〉中國特務滲台談國防與國安
- 日與WTO聲明︰對抗保護主義
- 88歲明華園薪傳 「藝三代」接棒
- 宗教團體法卡關「無法」監督
- 〈圖文專欄〉黛安的微醺畫語
- 進口貨免稅降門檻 最快9月
- 川普平衡預算 擬售半數戰略儲油
- 去大學修財經 組詐騙集團撈錢
- 自由廣場》老師留職停薪錯了嗎？
- 雄獅旅遊遇駭 36萬筆個資恐外洩／一名旅客被詐騙10萬
- 黨產會：國發院案 國民黨強取人民財產
- 搭高鐵台鐵 將有定型化契約
- iPhone 8售價 估最高1070美元
- 世代腸胃調查 30易便秘、40胃潰瘍
- 鏗鏘集》國家失去了，黨也失落了
- 衣索比亞艾德哈諾姆當選新任世衛秘書長
- 自由廣場》扁案看不下去 草民有話要說
- 熱心伯敲車窗查賊 車主當他偷窺痛毆
- 許亞歷／餓病
- 王令麟聲請解除境管 駁回確定
- ＷＨＡ拒台》蔡：健康不應有除非的前提
- 悍將主力傷 申皓瑋扛3番
- 美駐中新任大使 習近平舊識
- 家家3度問鼎歌后 怕見五月天的他
- 性侵欲殺女醫檢師 惡狼二審判13年半
- 〈美味教室〉香濃滑順 就愛卡士達
- 裝不知樂陞可轉債圈購 康和證董座被停職半年
- 延長工時超過上限 遠雄人壽挨罰
- 改效期換包裝 金平膜衣錠偽藥9萬多顆流出
標題：〈南部〉挑戰鄭成功航線 仿古木船翻了
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email