〈南部〉挑戰鄭成功航線 仿古木船翻了

2017-05-24

自廈門出發遭遇巨浪 幸全員平安

〔記者劉婉君／台南報導〕仿明鄭時期航行兩岸船隻打造的木船「南台二號」，十九日從中國廈門出發，企圖依靠風力循著先民渡海來台的航道，橫越黑水溝，再現台南安平運河，但廿一日上午在離開金門約十五、六浬時，卻遭遇巨浪，船隻翻覆、全員平安。預計兩年後將捲土重來，再度挑戰仿古木船渡海重現安平運河的場景。

仿鄭成功時期福船 欲靠風力來台

「南台二號」仿照鄭成功登陸台灣時的福船，船長六公尺、寬二公尺，一九四九年以前，中國福建往返台灣仍依靠這種木船，中國廈門沙坡尾即是從中國到台南鹿耳門的港口，此行船上搭載四人，仿效當年鄭成功從廈門到安平的航線，預計靠著風力經金門、澎湖航行到安平登陸。

「古時候的人沒有氣象預報，也沒有導航，可以撐過風浪渡海來台，真的很厲害。」參與航海計畫的台南文史工作者鄭道聰說，經過這一次經歷，深刻感受到先民渡海時的艱辛與凶險，一行人也更覺得這個計畫很有意義，將再打造新的船隻及重新航訓，兩年後一定會再挑戰一次，啟航時間仍會選在四月廿五日台南運河開通紀念日前夕。

鄭道聰到中國廈門協助當地推動社區總體營造兩年，在他的建議下，當地居民啟動「南台二號航渡台灣」計畫，花費三年時間打造仿古福船，並接受航訓兩年，希望保存古代製船技術與古航道，以及逐漸消逝的歷史記憶和文化。「南台二號」原計四月廿二日從中國廈門出發，於安平運河開通九十一週年當天抵達台南，一行人將參訪鹿耳門社區、安平老街、神農街等，了解台南民間力量如何推動文化工作及都市歷史保存工作，「南台二號」則預計上岸停靠在鄭成功祖廟。但因氣候不穩定，直至五月十八日才啟航。

預計兩年後再挑戰渡海重現安平港

廿一日上午十時船隻從金門出發後，離金門約三、四浬時，海象天候即出現變化，往前行進至約十五、六浬時，湧浪起浮達兩米五，船上四人為了安全欲登上護航船時，一個巨浪突然打來，一人踩空跌落大海，眾人為了搶救，決定將已翻覆且開始進水的「南台二號」拖船繩索割斷，所有人員於廿二日凌晨四時卅分平安抵達安平港，台南市文化協會全程錄影，為此趟驚險的航程留下珍貴紀錄。預計兩年後將捲土重來，再度挑戰仿古木船渡海重現安平運河場景。