〈南部〉覆鼎金公墓日人古墓 擬規劃做紀念碑

2017-05-24

〔記者王榮祥／高雄報導〕覆鼎金公墓遷葬區有日本人墓！高市議員簡煥宗表示，部分日人一生為高雄付出、且願葬於高雄，建議市府保留，讓後人知道這些事蹟；市長陳菊認同，允諾可朝紀念碑方式規劃。

副市長︰保留墓區、遷葬遺骸

副市長史哲進一步指出，考量台灣社會習俗與遷葬公平性，初步考慮以保留墓區、遷葬遺骸模式進行；民政局長張乃千補充，已先挑選數處遺骸遷葬地點，但仍須與日方討論、確認細節。

覆鼎金公墓位於原高市、高縣交界，縣市合併後變成高雄中心，市府去年七月啟動遷葬計畫，預計明年底遷移一萬六千餘墳墓（地上），要讓卅公頃墓區變身公園綠地，至今年四月底已完成九千餘墳墓遷葬、進度順利。

兩位日本人 一生為高雄打拚

高市議員簡煥宗指出，公墓當中有兩座墳墓是日治時代留下，包括高雄共榮汽車會社、高雄劇場創辦人大坪與一，台灣運輸株式會社社長杉本音吉，兩位日本人一生都為高雄地方建設、產業與勞工打拚，死後也選擇葬在高雄，其墓有歷史意義與故事性，應有保留價值。

在遷葬計畫啟動前，另名市議員吳益政也曾爭取保留這些墓區，建議市府先做基礎文史調查，再跨局處進行專案規劃處理。

殯葬處說明，目前除兩座日本人墓，另有一座墓也暫時留著，是日治時代「鹽埕五虎」之一的慶雲藥行創a8辦人黃慶雲，這三位都是日治時代高雄代表性仕紳。

「日本人會」申請墓區為指定古蹟

文化局表示，「日本人會」已提出申請墓區為指定古蹟，文化局已列冊追蹤，未來將交由文化資產委員會審核；文化局也已收集其他縣市保留日本人墓作法，做為覆鼎金日本人墓保留參考。