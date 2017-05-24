| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉覆鼎金公墓日人古墓 擬規劃做紀念碑

2017-05-24

〔記者王榮祥／高雄報導〕覆鼎金公墓遷葬區有日本人墓！高市議員簡煥宗表示，部分日人一生為高雄付出、且願葬於高雄，建議市府保留，讓後人知道這些事蹟；市長陳菊認同，允諾可朝紀念碑方式規劃。

副市長︰保留墓區、遷葬遺骸

副市長史哲進一步指出，考量台灣社會習俗與遷葬公平性，初步考慮以保留墓區、遷葬遺骸模式進行；民政局長張乃千補充，已先挑選數處遺骸遷葬地點，但仍須與日方討論、確認細節。

覆鼎金公墓位於原高市、高縣交界，縣市合併後變成高雄中心，市府去年七月啟動遷葬計畫，預計明年底遷移一萬六千餘墳墓（地上），要讓卅公頃墓區變身公園綠地，至今年四月底已完成九千餘墳墓遷葬、進度順利。

兩位日本人 一生為高雄打拚

高市議員簡煥宗指出，公墓當中有兩座墳墓是日治時代留下，包括高雄共榮汽車會社、高雄劇場創辦人大坪與一，台灣運輸株式會社社長杉本音吉，兩位日本人一生都為高雄地方建設、產業與勞工打拚，死後也選擇葬在高雄，其墓有歷史意義與故事性，應有保留價值。

在遷葬計畫啟動前，另名市議員吳益政也曾爭取保留這些墓區，建議市府先做基礎文史調查，再跨局處進行專案規劃處理。

殯葬處說明，目前除兩座日本人墓，另有一座墓也暫時留著，是日治時代「鹽埕五虎」之一的慶雲藥行創a8辦人黃慶雲，這三位都是日治時代高雄代表性仕紳。

「日本人會」申請墓區為指定古蹟

文化局表示，「日本人會」已提出申請墓區為指定古蹟，文化局已列冊追蹤，未來將交由文化資產委員會審核；文化局也已收集其他縣市保留日本人墓作法，做為覆鼎金日本人墓保留參考。

廣告
  • 杉本音吉與部分日人合葬墓園。（記者王榮祥攝）

    杉本音吉與部分日人合葬墓園。（記者王榮祥攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
石化業校園求才 實習年薪50萬元

國內石化人才出現斷層，上市公司中纖、三芳昨與輔英科大簽訂建教合作，保證實習年薪五十萬元。中纖總廠長林本儀直指，石化業給人負面形象，化工學生都…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式打拋肉
古早味甜點✧蜜番薯
越式✧牛肉河粉
好喝綠豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：〈南部〉覆鼎金公墓日人古墓 擬規劃做紀念碑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月24日‧星期三‧丁酉年四月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.