〈南部〉《106年國慶煙火》首登台東 卑南溪口施放

2017-05-24

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府昨天表示，中華民國各界慶祝一○六年國慶籌備委員會，昨天下午在立法院無異議通過國慶煙火在台東縣施放，這是國慶煙火首度在台東舉辦。

縣府表示，台東縣副縣長陳金虎獲邀擔任國慶籌備委員會副祕書長，煙火暫定施放地點為台東縣卑南溪出海口南岸，晚間七點施放半小時。

縣府說，過去國慶煙火均於西部各縣市辦理，有鑑於台東縣因去年風災受損最為嚴重，政府為協助台東推動觀光旅遊，利用國慶連續假期為台東帶來商機，屆時交通部觀光旅遊局會將推出配套旅遊措施，台東也將規劃相關的旅遊方案。