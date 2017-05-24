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〈南部〉看台下克難練舉重 劉永富破全中運

2017-05-24

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣立枋寮高中的舉重校隊近年成績突出，國三生劉永富日前在全中運一舉破大會紀錄，但他苦練的地方竟是體育場館階梯坐位下的狹窄空間。

枋寮中學舉重校隊每天下午就在體育館旁邊練習，鐵餅撞擊地墊的悶撞聲不斷傳出，學生在體育組長謝孝凱指導下，進入約八、九坪的訓練室，上方就是看台，電風扇驅不走西曬炙熱，選手體力流失迅速，但仍訓練出破紀錄的冠軍，相當難得。

謝孝凱說，偏鄉資源取得不易，只能在空間較小的區域練習，訓練出學生抗壓性，但也可看出偏鄉學生的潛力，令人欣慰的是，學生獎金都會投資自己，還能全力突破。

新住民之子 續朝夢想邁進

媽媽是印尼新住民的劉永富，家庭狀況較弱勢，他說，雖然曾想放棄舉重，但現在決定直升，就是要透過六年一貫培養，再破全國紀錄，並朝向自己偶像王信淵的奧運之路邁進。

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  • 枋寮高中舉重隊在狹窄的訓練室中練出破全中運紀錄，圖為劉永富。（枋寮高中提供）

    枋寮高中舉重隊在狹窄的訓練室中練出破全中運紀錄，圖為劉永富。（枋寮高中提供）

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