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〈南部〉玉井芒果套袋 一天兩千請嘸人

2017-05-24

〔記者吳俊鋒／玉井報導〕今年因氣候穩定，台南山區的芒果預期品質與產量都會不錯，雖然早已進入套袋期，還是面臨季節性缺工的老問題，一天兩千元仍「請嘸人」，逐漸高齡化的農民，只能凡事自己來。

農改場︰提前作業反而有效風險管理

台南區農業改良場雲林分場長張錦興表示，根據訪查，由於各果園都擔心請嘸人，很多都改變習慣，提前套袋，以紓解過度集中的僱工需求，反而有效風險管理，這是好現象。

玉井區農會總幹事黃澄清指出，在採收前，為防止病蟲害，芒果套袋相當重要，但長期以來，都面臨缺工的問題，有錢還請不到人，無法動員親友幫忙的，只好靠自己，相當辛苦。

由於山區農民年紀都頗大，近來天氣又炎熱，黃澄清呼籲上工時，要多注意保重身體，也希望消費者能了解栽種過程的辛酸，更珍惜得來不易的採收成果。

張錦興提到，以往農民都希望芒果外表鮮紅一點，讓賣相更好，都會加強日曬時間，等於延後套袋期程，其實這樣對口感與甜度並無幫助，反而有提高病蟲害的風險，過去一直在宣導。

根據農改場宣導，一般在四月中、下旬時，也就是芒果長成雞蛋大時，就要進行套袋，直到採收，為期六十天左右。

今年因產量不錯，很多栽種者四月份就提前僱工協助，陸續套袋，避免遇到人力荒，正符合農改場宣導套袋的真正期程。

張錦興強調，其實套袋可防止病蟲害之外，也能減少用藥，省下栽培成本，因為受到保護，曝曬時間短，果皮也會呈現光滑、細緻，賣相更好。

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  • 芒果已進入套袋期，乍看之下，山林間綴滿白色小點。 （記者吳俊鋒攝）

    芒果已進入套袋期，乍看之下，山林間綴滿白色小點。 （記者吳俊鋒攝）

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