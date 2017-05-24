〈南部〉改善缺工 外役監受刑人投入農務

2017-05-24

農會與監獄合作創雙贏

〔記者黃文瑜／新市報導〕全台農業缺工問題嚴重，季節性缺工每年高達九萬人，全年性缺工每年一萬人，配合農委會「改善農業季節性缺工2.0措施計畫」，台南市領先全國開辦外役監受刑人投入農務，由新市農會與明德外役監合作，篩選微罪、社會接受度高的受刑人投入農業，協助有機農場播種及搭建溫網室等工作，上工至今農民大讚成效良好，認為可解決缺工問題。

農委會農業人力發展辦公室技正劉向正指出，目前政府開辦「2＋2方案」，招募農業專業技術團，處理嫁接、疏果等專業技術，農事服務團則不具專業技術，僅協助包裝等簡單工作。假日農夫團則讓上班族在休假時間到休閒農場當假日農夫，同樣以不需專業技術的農務為主。為了協助一般小農和老農，則搭配利用外役監受刑人力，投入農業方面較為簡易工作。

技術、工作效率獲肯定

過去常有建議引進外勞改善農業缺工，新市農會指出應利用國內勞動力，讓有意願務農的人學習農業專業技術，且農業生產有季節性，一般小農及老農無法提供外勞全年工作，反而易衍生更多問題。明德外役監副典獄長江慶隆表示，受刑人最終得回到社會，在獄中習得農事一技之長，不僅未來就能與社會接軌，還能解決長期農業缺工問題，創造雙贏。

受刑人外派到農場工作，搭配公安及農業專業訓練，作物播種、農機使用，溫網室搭建，因有些人過去有工程背景，因此連水電小型工程都難不倒受刑人，配合計畫的「光榮農場」大讚受刑人的工作效率。

專車接送 一天工資七百元

為了統一管理，外役監的農務工作有專車接送，早上八點上工下午五點下班，中間還有午休時間，一天工資七百元，工作地點則是哪裡有工作就往哪裡去，避免獨厚農戶。

光榮農場負責人陳啟豐表示，真正解決農業缺工問題的方式，除了投入人力外，亦需改變原先的農業生產方式，創立新的農業管理模式，以訂單種植作物、配合不同作物的收成時間，讓人力資源可以流動，因此鄰近農民不再單打獨鬥，也不一窩蜂種植某種作物，農民間的合作協調更顯重要。

「機器和人力搭配或許也是解決之道。」台南農改場農業推廣課長王裕權指出，現代機械發展已可讓機器以光學掃描及鏡頭定位採收草莓，也不會傷害水果。善化、新市、西港一帶胡麻作物，現在也可以機器割捆代替人力達到省工的效益。