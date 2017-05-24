〈南部〉《觀察筆記》自以為是

2017-05-24

執政週年了，一例一休還在張牙舞爪。

政府的功能是要興利除弊，然而，在皆曰不可中，一例一休硬是出台，至今，仍是資方最大糾葛，也視作選舉戰場上的大地雷。

沒有政策不可修正，也沒有政策不必修正的，甚麼樣的決策會引發民怨？就是怨聲載道的，很簡單，不必民調也毋庸田野調查，只要問問立委。

自以為是，常常反映在學者從政的決策風格上。

台灣當前的困境，正是自以為是又好為人師的從政者限縮決策活潑與彈性；馬英九這樣，蔡英文和林全也呼應了。他們對政策引起的反彈多有「橫眉冷對千夫指」、「雖千萬人而吾往矣」的勇氣，以為這是堅持。

以為該「擇善固執」，究其實，僅僅狹隘的自以為是。

一例一休已在社會操演，本意是在勞資平衡、照顧勞工，這都是對資本主義偏失開出的藥方，也投入環境驗證好壞，如今呢？

為大家好，不必自以為是，會反省才是最好的父母官！（資深記者黃明裕）