| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉《觀察筆記》自以為是

2017-05-24

執政週年了，一例一休還在張牙舞爪。

政府的功能是要興利除弊，然而，在皆曰不可中，一例一休硬是出台，至今，仍是資方最大糾葛，也視作選舉戰場上的大地雷。

沒有政策不可修正，也沒有政策不必修正的，甚麼樣的決策會引發民怨？就是怨聲載道的，很簡單，不必民調也毋庸田野調查，只要問問立委。

自以為是，常常反映在學者從政的決策風格上。

台灣當前的困境，正是自以為是又好為人師的從政者限縮決策活潑與彈性；馬英九這樣，蔡英文和林全也呼應了。他們對政策引起的反彈多有「橫眉冷對千夫指」、「雖千萬人而吾往矣」的勇氣，以為這是堅持。

以為該「擇善固執」，究其實，僅僅狹隘的自以為是。

一例一休已在社會操演，本意是在勞資平衡、照顧勞工，這都是對資本主義偏失開出的藥方，也投入環境驗證好壞，如今呢？

為大家好，不必自以為是，會反省才是最好的父母官！（資深記者黃明裕）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
石化業校園求才 實習年薪50萬元

國內石化人才出現斷層，上市公司中纖、三芳昨與輔英科大簽訂建教合作，保證實習年薪五十萬元。中纖總廠長林本儀直指，石化業給人負面形象，化工學生都…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式打拋肉
古早味甜點✧蜜番薯
越式✧牛肉河粉
好喝綠豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：〈南部〉《觀察筆記》自以為是


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月24日‧星期三‧丁酉年四月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.