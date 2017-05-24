〈南部〉石化業校園求才 實習年薪50萬元
2017-05-24
〔記者洪臣宏／高雄報導〕國內石化人才出現斷層，上市公司中纖、三芳昨與輔英科大簽訂建教合作，保證實習年薪五十萬元。中纖總廠長林本儀直指，石化業給人負面形象，化工學生都跑向電子類，五年來徵才困難，業界直接向校園求才，可以創造雙贏。
中纖、三芳 與輔英科大合作
中纖總廠長林本儀、三芳副總陳偉鉅與輔英校長顧志遠簽訂建教合作聯盟，經濟部石化產業高值化高雄推動辦公室專員林怡君、台灣區石油化學工業同業公會秘書黃進為、輔英化學材料系主任王昭凱等人觀禮。
顧志遠表示，高屏是石化重鎮，年產值二．二兆元，全國科大過去十年關閉了八個化工類群，輔英成為高屏地區私立科大唯一僅存的化材系。該校逆向思考，決定增班化材系，預計招收七十六人，顧志遠說：「必須導正長期供需失衡窘境。」
出身成大化學的林本儀說，報考化工科的學生愈來愈少，而石化業給人負面印象，且電子業迅速發展，人才都跑向電子業。他強調，化工是基礎工業，不可或缺，不會是夕陽產業。
輔英化材系學生本學期已進入中纖、三芳實習，林本儀說，給予學生技術員職位，希望提供學生賺學費機會，也可以先行了解職場實況，不要做無謂的打工，歡迎畢業後留職公司。
分別在三芳、中纖實習的黃晴瑞、陳雅琪說，大四的課程較少，與其浪費時間修那幾堂課，不如進入職場賺學費及經驗。陳雅琪表示，進入職場，才會知道課堂學習和實際操作落差很大。
輔英指出，政府推動大林蒲遷村，原址規劃循環經濟專區，但高市府設下高值化才能進駐門檻，未來石化專業需才孔急，已有石化大廠與高中職端進行產學專班，未雨綢繆。
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石化業校園求才 實習年薪50萬元
國內石化人才出現斷層，上市公司中纖、三芳昨與輔英科大簽訂建教合作，保證實習年薪五十萬元。中纖總廠長林本儀直指，石化業給人負面形象，化工學生都…
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