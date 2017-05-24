〈南部〉小一剁排骨高中扛家計 簡彤紜獲總統教育獎
努力上清大 勞累接受心臟手術
〔記者陳文嬋／高雄報導〕「相信自己一定做得到」，高市鳳山高中學生簡彤紜從小跟著母親在市場豬肉攤工作，小一開始搬貨、剁排骨，高一因母親生病扛起家計，每天早起到市場工作，假日還兼差當工讀生，勞累生病仍撐到上清大，才接受開心手術，勇敢克服逆境感動人心，是高市唯一獲總統教育獎高中生。
從小父母離異 母親豬肉攤工作
簡彤紜從小父母離異，母親在市場豬肉攤工作，將嬰兒床擺在攤位旁，一邊工作、一邊照顧她長大，上大班後跟著外婆住在雇主家，照顧九十多歲老婆婆，她會餵老婆婆吃飯，也會說故事給她聽，過年到市場幫忙找錢、拿袋子。
她讀國小時住家被查封，外婆出車禍沒了工作，母親也因椎間盤突出開刀，她為了分擔母親工作量，小一開始訓練自己搬重物、學剁排骨，更不能怕吃苦，就算寒流來很冷，也要早起進冷凍庫拿冷凍貨品，颱風天站在攤位前淋得一身濕，也不畏風雨出門送貨給店家。
國中榮獲市長獎與模範生
但她不忘努力讀書脫貧，上課認真聽講，以大量練習彌補不足，國中榮獲市長獎與模範生，又考上鳳山高中，不料高一時家中遭逢變故，母親肺部長腫瘤、外公出車禍頸椎受傷開刀，她不但未怨天尤人，反而激勵自己趕快長大，一肩扛起家計重擔。
她每天凌晨三時到市場工作，忙到七時才到校上課，假日到補習班當工讀生補貼家用，不料高三太過勞累，二度模擬考昏倒送醫，檢查才發現心臟有破洞，仍硬撐到通過清大拾穗計畫，才接受心導管手術，目前手術完成復元中。
簡彤紜說，過去的她知道贏不了就不願意做，是容易放棄的人，高中生涯飽受上天考驗，在師長們的鼓勵下，發現人生起伏大，一定會遇到困難、挫折，最重要是永遠不要放棄自己，只要堅持到底，一定能克服逆境。
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標題：〈南部〉小一剁排骨高中扛家計 簡彤紜獲總統教育獎
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