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〈南部〉蘭嶼飛魚季外客船釣 民代促規範

2017-05-24

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣蘭嶼鄉民每年飛魚季前都遵循傳統捕魚，不船釣或底棲網撈，希望傳承文化兼生態永續，不過議員黃天德昨天質詢時指出，有外縣市民眾直接開到蘭嶼海域船釣，這樣蘭嶼人護魚是為了什麼？建議飛魚季期間，蘭嶼沿岸六海浬內禁止所有磯釣、底棲網釣及船釣。

每年二月到六月卅日是蘭嶼飛魚季，為保護珍貴的海洋資源及傳統文化，農委會公告沿岸三海浬內禁止機動船捕魚、六海浬內禁止十噸以上機動漁船作業，黃天德不滿地說，鄉民尊重傳統認真護魚，但卻有台南漁船進入蘭嶼海域釣魚，讓蘭嶼人情何以堪。

農業處長許瑞貴表示，相關規定不得牴觸農委會規定，會再與農委會協商，研擬如何訂出規範。

黃天德進一步說，飛魚季期間到蘭嶼的遊客多，遊客都是由外來領隊一條龍式服務、解說，有時甚把在地習俗當笑話講，對在地解說員很不公平。

縣長黃健庭指出，發展觀光目的就是要帶給在地商機及就業機會，以蘭嶼獨特的文化與環境來說，應該多給在地人機會，希望觀光旅遊處在一週內研究法規，若地方自治條例可以處理，就會放入必須強制聘用在地解說員。

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  • 蘭嶼每年2月到6月底飛魚季，卻有台南漁船進入海域釣魚，縣議員黃天德建議明確訂出捕撈規定。（記者張存薇攝）

    蘭嶼每年2月到6月底飛魚季，卻有台南漁船進入海域釣魚，縣議員黃天德建議明確訂出捕撈規定。（記者張存薇攝）

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