〈南部〉留「住」教師 恆春公教宿舍拚今年動工
2017-05-24
〔記者羅欣貞／屏東報導〕為穩定恆春半島師資，屏縣府計畫在恆春興建一百六十五間公教聯合宿舍，所需經費約兩億元，但依照主計總處偏鄉宿舍的補助原則及教育部的坪數規定，中央補助恐怕不到一億元；屏縣教育處強調，將持續向教育部溝通，希望宿舍最快能趕在今年動工。
恆春地區包含恆春鎮、車城、滿州、牡丹鄉，因為地處偏遠，許多教師待滿兩、三年就請調，就算請代理教師，有時也要三招才找到，三年前還曾經出現開學前夕仍缺四十二位國小代理教師的窘況；為補足正式教師，屏縣府近幾年都針對恆春地區舉辦國小教師甄選，今年仍會開缺。
百餘人在外租屋 教師流動率高
縣府認為，要讓教師無後顧之憂，首要解決住宿問題，最好能讓家人一起住，經調查，恆春地區各校宿舍已住滿，還有約百餘人在外租屋，不過近年民宿興盛，許多民宅寧可給遊客住，也不願長租給房客，教師宿舍更顯迫切。
教育處副處長許沛祥說，公教聯合宿舍可讓恆春地區外來的國中小教職員工住宿，提供舒適新穎、收費低廉的環境，提高老師留下來的意願。
出身恆春半島的縣長潘孟安上任後積極推動該項計畫，盼讓老師「住得舒適」，依縣府規畫，單人房每間約廿五平方公尺、雙人房卅平方公尺、家庭房型四十平方公尺。
需2億經費 縣府爭取中央補助
依據行政院主計總處針對偏遠宿舍補助原則，三千萬元以上計畫，中央最多補助百分之五十，另教育部的教師宿舍相關規定，每間規格限制廿平方公尺；初步計算，中央補助經費不到一億元，縣府恐要負擔超過一億元經費。
教育處指出，將持續向中央爭取更多補助，聯合宿舍計畫希望能在今年動工，如果順利，盼在一○八學年啟用，紓解恆春的教師荒。
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