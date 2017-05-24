〈台北都會〉北市平均地權基金 將修法擴大使用
2017-05-24
〔記者鍾泓良／台北報導〕北市「實施平均地權基金」坐擁約三百億元預算，然而近期因北市土地開發減少，導致資金無法活用。北市府昨在市政會議通過台北市實施平均地權基金收支保管及運用自治條例修正草案，針對內湖五期、政大二期及士林官邸北側等已辦竣市地重劃或區段徵收地區，可用平均地權基金款項施作建設、維護、管理等工程，預計可用在道路、公園等公共設施及老舊公有建築物改善改建。
平均地權基金收入來自區段徵收、市地重劃後土地處理收入，使用於辦理區段徵收、市地重劃業務，基金總額目前為三百億元，其中有一廿億元為現金。地政局長李得全解釋，平均地權基金自治條例，從九十三年至今未再修正，導致其他縣市在平均地權基金支用都有與時俱進的作法，因此提出修正草案，增加基金活用機會。
地政局解釋新法適用於已辦竣市地重劃或區段徵收地區，包括內湖五期、政大二期等市地重劃區規劃，以及士林官邸北側、南港經貿園區等區段徵收區域。
至於可以用在哪些建設，李得全表示，細項將等修法後再列出使用項目，同時也會有基金管理委員會去審查各項使用；但他評估，道路、公園等公共設施的維護及智慧化、老舊公有建築改善、改建應可行。但他說，如果建設涉及其他基金就須優先用其他基金，因此公宅、學校及停車場等會被排除。
地政局補充，雖然是擴大使用，但也不能無限制使用，影響到區段徵收及市地重劃的原始使用，因此有訂出使用每年不會超過基金本金十％，約一．四億元。
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