〈台北都會〉國中釋校舍 濱江非營利幼園開辦

2017-05-24

還有7國中將開辦

〔記者蔡亞樺／台北報導〕柯市府列非營利幼兒園為重點政策，北市教育局昨宣布，濱江國中開辦非營利幼兒園，招收兩歲至六歲前幼兒，釋出一○六個名額，也是北市首間國中餘裕空間設立非營利幼兒園，信義、民族、永吉、興福、懷生、雙園及西湖等七所國中也將開辦，估計到一○七學年度增廿五園。

教育局長曾燦金昨到場主持揭牌儀式，數十名幼兒精心準備表演，唱唱跳跳的模樣萌翻，曾燦金還替幼兒製作的龍舟點睛，一群爸爸、媽媽頂著陽光帶孩子參加龍舟競走，搖搖晃晃的步伐，場面逗趣可愛。

目前北市設有十五間非營利幼兒園、共八十八班，招生名額二一二五人。曾燦金表示，非營利幼兒園由政府無償提供場地，降低家長學費負擔，並訂定合理薪資，建構教保人員完善職場環境，未來將提升教保公共化比例，達到公幼七比三目標。

六月一日正式招生

濱江國中風雨操場提供作為非營利幼兒園，提供兩歲到未滿三歲一班、三到五歲有三班，總共招收一○六名。教育局科長曾淑姿說，該所幼兒園在去年十一月試營運，利用這段時間調整人數與課程，將於六月一日正式招生，由於家長詢問度高，預期很快額滿。濱江國中校長凌福昌說，校園除了提供非營利幼兒園，還有華德福教育實驗機構、社區公共保母進駐，餘裕空間配合市府政策，大多已釋出，剩餘空間足夠讓學生使用。

育有五歲幼兒的魏小姐說，之前放棄抽到的公幼，選擇就讀濱江非營利幼兒園，看中教室挑高，還有大片草地操場，孩子能在寬敞環境學習。教育局表示，將持續擴增非營利幼兒園，一○六及一○七學年度再增廿五園、一一一班、二九五八人。