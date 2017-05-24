〈台北都會〉國中釋校舍 濱江非營利幼園開辦
還有7國中將開辦
〔記者蔡亞樺／台北報導〕柯市府列非營利幼兒園為重點政策，北市教育局昨宣布，濱江國中開辦非營利幼兒園，招收兩歲至六歲前幼兒，釋出一○六個名額，也是北市首間國中餘裕空間設立非營利幼兒園，信義、民族、永吉、興福、懷生、雙園及西湖等七所國中也將開辦，估計到一○七學年度增廿五園。
教育局長曾燦金昨到場主持揭牌儀式，數十名幼兒精心準備表演，唱唱跳跳的模樣萌翻，曾燦金還替幼兒製作的龍舟點睛，一群爸爸、媽媽頂著陽光帶孩子參加龍舟競走，搖搖晃晃的步伐，場面逗趣可愛。
目前北市設有十五間非營利幼兒園、共八十八班，招生名額二一二五人。曾燦金表示，非營利幼兒園由政府無償提供場地，降低家長學費負擔，並訂定合理薪資，建構教保人員完善職場環境，未來將提升教保公共化比例，達到公幼七比三目標。
六月一日正式招生
濱江國中風雨操場提供作為非營利幼兒園，提供兩歲到未滿三歲一班、三到五歲有三班，總共招收一○六名。教育局科長曾淑姿說，該所幼兒園在去年十一月試營運，利用這段時間調整人數與課程，將於六月一日正式招生，由於家長詢問度高，預期很快額滿。濱江國中校長凌福昌說，校園除了提供非營利幼兒園，還有華德福教育實驗機構、社區公共保母進駐，餘裕空間配合市府政策，大多已釋出，剩餘空間足夠讓學生使用。
育有五歲幼兒的魏小姐說，之前放棄抽到的公幼，選擇就讀濱江非營利幼兒園，看中教室挑高，還有大片草地操場，孩子能在寬敞環境學習。教育局表示，將持續擴增非營利幼兒園，一○六及一○七學年度再增廿五園、一一一班、二九五八人。
看更多！請加入自由時報粉絲團
新竹縣長邱鏡淳說，城市之間本來就是合作、互惠的，為了解決新竹縣的垃圾問題，他昨天早上也會同縣府環保局北上尋求環保署的協助，對於台北市議員的「異」見，他將持續透過環保署協助溝通。縣府環保局長黃士漢也說，…
- 陳時中賀WHO新幹事長 署名「中華民國台灣」
- WHO新幹事長衣國籍出線 未來恐不利台參與WHA
- 自由談》司法制度的囚徒
- 〈全球AI圍棋最前線〉圍棋AI如哈伯望遠鏡 AlphaGo擊敗中國最強圍棋高手柯潔
- 自由廣場》老師留職停薪錯了嗎？
- 拚一軍千場出賽 岱桑下週三軍實戰
- ＷＨＡ拒台》蔡：健康不應有除非的前提
- 王令麟聲請解除境管 駁回確定
- 陳時中4天雙邊會談逾30場 包括美日部長
- 陳星被拍到了！搭名車出入別墅 妻女這樣生活...
- 少女遭性侵被閨密通報 後續發展讓她更加痛苦…
- 川普為平衡預算 大砍弱勢醫療補助
- 顏艾琳／失眠的孩子
- 富邦剃頭令 「髮」外不開恩
- 對丈夫沒火花 妻子坦承曾出軌
- 進口貨免稅降門檻 最快9月
- 澎科大濺血 僑生身中3刀
- 周董犧牲打 兄弟擒悍將
- 黨產會：國發院案 國民黨強取人民財產
- 美駐中新任大使 習近平舊識
- 衣索比亞艾德哈諾姆當選新任世衛秘書長
- 練兵兼養球迷 中職新球團從二軍打起
- 性侵欲殺女醫檢師 惡狼二審判13年半
- 05/24 各報重點新聞一覽
- 去大學修財經 組詐騙集團撈錢
- 德法經濟表現亮麗 歐股大多收紅
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Allies speak out for Taiwan at WHA
- 《中英對照讀新聞》’Lady Cynthia’ rhododendron bush puts Canada town on the map 「辛西亞夫人」杜鵑花叢讓加拿大小鎮聲名大噪
- 李榮浩過足戲癮 MV醉後失控
- 《焦點評論》「台僑」不是「華僑」
- 4月新承作房貸 5大銀行月減75億元
- 〈圖文專欄〉黛安的微醺畫語
- 在日台僑團體大融合 將成立全台連
- 東亞錦標賽12人名單 下週有譜
- 社論》北京改變現狀 小英還能維持現狀？
- 蘇菲雅春夏禮服 玫瑰花園 繽紛多彩婚紗 層次堆疊+立體貼花 典雅時裝感
- 恐攻影響演唱會
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Hochen Tan defends shortened hours
- 自由廣場》〈林保華專欄〉中國特務滲台談國防與國安
- 面板一年漲勢告終 中尺寸本月小跌1美元
標題：〈台北都會〉國中釋校舍 濱江非營利幼園開辦
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email