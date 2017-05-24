〈台北都會〉嘟嘟房停車場 43處違法營業
〔記者陳紜甄／台北報導〕停車場嘟嘟房北市登記一二三處營業停車場，其中四十三處竟違法經營！台北市議員李新昨召開記者會表示，嘟嘟房年營收達上億，但北市有四十三處停車場，沒有取得停車場營業登記證，違法經營比率達卅五％，其中還有停車場違法營業達三年。他說，嘟嘟房不少超過五十格的停車場，卻以五十格以下的名義申請，鑽法律漏洞，痛批台灣第一品牌停車場，居然公然違規營業，賺取不合法暴利，北市府應加強稽查，嚴格執法，罰到業者怕為止！
李新指出，依據嘟嘟房網站資料，嘟嘟房在北市計有一二三處營業停車場，八十處有辦理停車場登記，另外四十三處停車場沒有申請設置許可，也沒有停車場登記。他說，位於永康街卅一巷十九號的嘟嘟房，沒有停車場登記證，卻超過營業三年。李新指出，營業三年，罰鍰四次，累積罰鍰金額僅四萬多元；北市一二三處停車場，總共才裁罰廿二次，營收高於罰鍰，難怪業者罰不怕。
停管處：要求限期改善
停管處主秘陳冠龍表示，坐落在八米巷道的停車場，業者可直接申請停車場登記；停車場位於五米巷道，業者則須事先申請設置許可，才能申請停車場登記。他指出，永康街卅一巷十九號的嘟嘟房停車場，是位在五米巷道，但三月一日已通過設置許可，卻沒申請登記證，確實是不合法經營。另外，如發現業者有違法的部分，會要求業者限期改善，否則處以罰鍰。
嘟嘟房：會去申請登記
嘟嘟房停管處長莊景順則回應，永康街卅一巷十九號的嘟嘟房停車場，沒有營業登記證就營業，「確實是疏忽了」，公司會立即處理。另外，四十三處停車場都會去申請登記證，會依規定經營。另外部分場站已經撤站，日後網頁會再做更新。
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