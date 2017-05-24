〈台北都會〉無安全帶下坡飆速 動物園遊園車 遊客怕怕

2017-05-24

設置安全帶 園長允研議

〔記者何世昌／台北報導〕國民黨北市議員戴錫欽昨質詢指出，動物園遊園列車下坡時高速行駛，但車廂未設置安全帶，遊客擔心自身安全。戴表示，動物園園區內不受道路交通相關法令限制，但考量遊客安全，主張應比照相關法令精神自主管理，來設置安全帶且定期安檢車廂。動物園長金仕謙回應，願再研議。

戴錫欽昨傍晚在交通部門質詢指出，動物園遊園列車十四輛，每輛約三節車廂，發車間隔三至十分鐘，一年共約提供三百萬旅次。一名遊客向他投訴指出，列車下坡「感覺以時速四十公里的速度行駛」，遇到大迴轉時，列車顛簸、搖搖晃晃，遊客感到危險。

戴表示，雖然根據道路交通管理處罰條例第二條，道路定義為「公路、街道、巷衖、廣場、騎樓、走廊或其他供公眾通行之地方」；動物園園區非屬「道路」，不必受到相關道路交通法令限制。但為求遊客安全，戴認為園方須以上述法令精神，主動在車廂內加裝安全帶。

戴也援引道路交通安全規則第二條，車輛附掛的拖車車廂逾七百五十公斤，即屬「聯結車」。而遊園列車單節車廂約一一八○公斤，他認為遊園列車應比照「聯結車」自主管制，協請專業車輛安全檢測中心定期自主檢測，且列車駕駛也須持有聯結車駕照，此舉才能保障遊客安全。

交局：非屬道路無罰則

對此，交通局表示，動物園並非道路，不受規範，也無相關罰則。動物園長金仕謙則說，願採納議員建議，依據道路交通相關法令精神管理遊園列車，但成人、兒童對於安全帶長度、鬆緊有異，將回去研議。