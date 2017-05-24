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〈台北都會〉包商闢路逕拆六分仔溝堤防 地方跳腳

2017-05-24

〔記者張安蕎／新北報導〕土城區捷運永寧站旁一塊廣達三千兩百坪的工業區用地，近期由地主申請變更為住宅區，並將回饋新建一條跨河道路供公眾使用。營造商為闢路而拆除溝渠堤防，引發當地里長不滿，擔憂若下大雨恐影響排水釀災，議員林金結昨在議會質詢此事，水利局長古沼格表示將調查並開罰。

此土地變更案依法地主須捐獻約一千一百坪的公園及道路予新北市府，其中一條寬十二米的道路，需跨越「六分仔溝」闢建，近期已拆除近百公尺長、約六十公分高的堤防；大安里長張俊隆指出，「我任內做的堤防竟一夕被破壞！」此為里內重要排水溝，施工竟未收到任何通知，且周邊道路地勢極低，汛期已來臨，少了堤防，若發生水災，誰要負責？

施工商勝益營造總經理王明世表示，無論是設計案或開工申請，都已經市府相關單位核定，確認施工不影響排水，可能是市府內部程序出錯，以致里長未收到通知。

不過，水利局雨水下水道工程科科長王忠賢表示，未收到拆除堤防的施工申請，但曾核定此工程不影響水流。經查若未申請屬實，可依水利法開罰六十萬至三百萬元。

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