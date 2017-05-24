〈台北都會〉八里海岸嬌客 喜見15隻黑面琵鷺

2017-05-24

〔記者葉冠妤／新北報導〕不用到金山一帶，在八里就能看到黑面琵鷺！八里海岸近日喜見十五隻黑面琵鷺在天空飛翔，更駐足海岸灘地覓食，優雅的飛行姿態，吸引民眾目光。鳥友表示，印象中，從未在八里看見那麼多隻黑面琵鷺停留。動保處提醒民眾，正值黑面琵鷺北返季節，勿驚嚇及餵食，違者可處三十萬元罰金併科一年以下有期徒刑。

提醒民眾勿驚嚇及餵食

動保處長陳淵泉指出，黑面琵鷺是瀕危鳥種，全球總數不超過三千隻。飛行時，其頸部會伸直，姿態優雅，又被稱為「黑面舞者」，每逢春天是牠們離台北返的季節。

陳淵泉說，去年十一月候鳥過境，曾有六隻黑面琵鷺和一隻白琵鷺現身金山地區，其中一隻黑面琵鷺腳上有標放腳環，八里海岸昨有十五隻黑面琵鷺現蹤，讓鳥友驚喜。

陳淵泉表示，受生態豐富吸引，近年來在金山生態農田、八里挖仔尾紅樹林，都可見到黑面琵鷺停留覓食、休息、理羽；由於黑面琵鷺好在夜間活動，白天多群聚在空曠處及不易受干擾的海岸灘地休息，特別提醒民眾勿拍打、餵食。