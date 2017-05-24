〈台北都會〉新北「行動博物館」打包 巡迴展出不受限
2017-05-24
〔記者賴筱桐／新北報導〕博物館竟能「打包」帶著走？新北市政府今年推出「行動博物館」計畫，將展覽內容濃縮精華、放置收納箱，配合場域大小彈性「變身」，運用科技或影音設備，加入趣味性體驗活動，前進校園及社區，把文化觸角從特定場館延伸至日常生活，更貼近民眾。
文化局長林寬裕表示，過去博物館精心策劃展覽，展期結束後，陳列品即收入庫房，非常可惜；行動博物館強調機動性，將撤展後的物件重新組合，巡迴各地展出，讓資源重複利用，賦予展覽新生命。行動博物館也是很好的前導廣告，透過部分內容展示，引發民眾走進博物館參觀的興趣。
以坪林茶業博物館為例，策劃行動博物館主題「打開鍊茶師的神秘多寶格」，將館內各檔主題展覽內容濃縮後放置木箱，陳設迷你製茶機具模型，擺放台灣各地茶葉，並結合ＡＲ技術，使用行動載具掃描，即可透過螢幕看見不同顏色茶湯；十三行博物館「考什麼古」，展示十三行與大坌坑遺址文物，包括標本、教具、複製品等，並張貼地景圖營造情境。
市圖也推行動書櫃 推廣閱讀
除了行動博物館，市立圖書館也推出「行動書櫃」，所到之處可當場辦理借閱證，側板拉開後可舉辦主題書展，深入各角落推廣閱讀。
林寬裕說，行動博物館已前進社區、校園，未來並將深入捷運站點或公司行號，配合市府各項活動推廣，拓展民眾接觸文化資源的機會。
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