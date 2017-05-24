| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
阿湯哥清晨襲台 精神大好讚爆台粉
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉校園空盤運動 教惜食減廚餘

2017-05-24

〔記者葉冠妤／新北報導〕每天午餐吃光光！新北市教育局這學期起在校園推動「新食尚空盤運動」，透過定量打菜，精準拿捏各年級學童食量，讓小朋友沒有負擔地吃飽飽，更能達到零剩食的惜食成效。新北市副市長侯友宜昨造訪林口興福國小，和二年甲班學童一起享用午餐，滿足地大秀空盤。

侯友宜昨和興福學童體驗採摘香草，利用薰衣草製作薰衣草滷蛋，過程中香味四溢；侯友宜更親自餵食小朋友，現場笑開懷，隨後到教室與孩子並肩享用營養午餐。

侯友宜說，根據統計，台灣每人每年產生廚餘量達九十六公斤，為了推動惜食文化，教育局從校園扎根，透過定量打菜，從小培養孩子不浪費食材的習慣。新北市國、高中學生三十二萬多人，預計每人每天平均減少六克廚餘，全年度預估可減少總廚餘量三十八萬三千公斤。

學童陳羿庭說，學校廚房每天煮的午餐好好吃，為了不浪費廚師叔叔及老師的用心，所以要吃光光；李尚諭則說，每天都超期待吃午餐，最喜歡吃地瓜糙米飯！

廣告
  • 新北市副市長侯友宜昨天到林口興福國小與學童一起吃營養午餐、閒話家常。（記者葉冠妤攝）

    新北市副市長侯友宜昨天到林口興福國小與學童一起吃營養午餐、閒話家常。（記者葉冠妤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
北市代燒垃圾?》北上求助環署 竹縣長：城市合作互惠

新竹縣長邱鏡淳說，城市之間本來就是合作、互惠的，為了解決新竹縣的垃圾問題，他昨天早上也會同縣府環保局北上尋求環保署的協助，對於台北市議員的「異」見，他將持續透過環保署協助溝通。縣府環保局長黃士漢也說，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式打拋肉
古早味甜點✧蜜番薯
越式✧牛肉河粉
好喝綠豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：〈台北都會〉校園空盤運動 教惜食減廚餘


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月24日‧星期三‧丁酉年四月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.