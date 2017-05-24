〈台北都會〉校園空盤運動 教惜食減廚餘

2017-05-24

〔記者葉冠妤／新北報導〕每天午餐吃光光！新北市教育局這學期起在校園推動「新食尚空盤運動」，透過定量打菜，精準拿捏各年級學童食量，讓小朋友沒有負擔地吃飽飽，更能達到零剩食的惜食成效。新北市副市長侯友宜昨造訪林口興福國小，和二年甲班學童一起享用午餐，滿足地大秀空盤。

侯友宜昨和興福學童體驗採摘香草，利用薰衣草製作薰衣草滷蛋，過程中香味四溢；侯友宜更親自餵食小朋友，現場笑開懷，隨後到教室與孩子並肩享用營養午餐。

侯友宜說，根據統計，台灣每人每年產生廚餘量達九十六公斤，為了推動惜食文化，教育局從校園扎根，透過定量打菜，從小培養孩子不浪費食材的習慣。新北市國、高中學生三十二萬多人，預計每人每天平均減少六克廚餘，全年度預估可減少總廚餘量三十八萬三千公斤。

學童陳羿庭說，學校廚房每天煮的午餐好好吃，為了不浪費廚師叔叔及老師的用心，所以要吃光光；李尚諭則說，每天都超期待吃午餐，最喜歡吃地瓜糙米飯！