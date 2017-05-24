〈台北都會〉4章1Q午餐擬漲 新北問卷由家長決定

2017-05-24

〔記者翁聿煌／新北報導〕中央政府將從一○六學年度起推動中小學營養午餐「四章一Ｑ」政策，並補助每人每餐三．五元，提升學校午餐的品質和安全性；但廠商評估「四章一Ｑ」將導致食材成本大增，醞釀漲價。新北市教育局日前透過各校向家長發放問卷，提供三種（不足四十班）至四種（四十班以上）方案，由家長選擇，不漲價但在質量上或操作成本做妥協，還是同意漲價三元。

40班區分 各有3種及4種選擇

「四章一Ｑ」指的是吉園圃、ＣＡＳ、有機農產品、產銷履歷等四標章，以及QR Code可追溯系統的國產在地生鮮食材。

廠商評估將造成食材成本大增

教育局專委顧燕雀表示，以往廠商可提供國外進口、藥物檢驗合格的豬肉做為主菜，未來必須提供中央把關生產、用藥安全並可追溯產品來源的ＣＡＳ國產豬肉，才符合規範；雖然午餐廠商採用「四章一Ｑ」可獲得補助，但廠商仍反映不敷成本，經教育局、家長代表與廠商協調，將漲價與否交由各校家長決定，問卷調查結果將做為訂購中央餐廚學校下學年度辦理依據。

四十班以上學校有四種方案，在午餐單價不變的情況下，菜色由「四菜一湯」改為「三菜一湯」，採「學生選餐」，至少一半供餐日符合「四章一Ｑ」；或菜色「四菜一湯」，但「學生選餐」改為「午餐廠商每月輪餐」，一半供餐日符合「四章一Ｑ」；如果漲三元，則提供「四菜一湯」及「學生選餐」，天天「四章一Ｑ」；或單價不變，「四菜一湯」改為「三菜一湯」，「學生選餐」改為「午餐廠商每月輪餐」，現行水果及乳品供應頻次外，再增加水果或乳品供應次數，一半供餐日符合「四章一Ｑ」。不足四十班的學校，也有類似三方案可選擇。

新北市餐盒食品商業同業公會理事長鄭得興表示，政府推動「四章一Ｑ」造成廠商成本增加，如果現行制度取消「學生選餐」並改為「三菜一湯」，業者同意儘量吸收成本不漲價。

永和國小家長會長叢霆滋說，「四章一Ｑ」對學生和農友是雙贏，但應落實追蹤稽查和成本透明化，對學生才有保障。