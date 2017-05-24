〈台北都會〉北市代燒垃圾?》北上求助環署 竹縣長：城市合作互惠

2017-05-24

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣長邱鏡淳說，城市之間本來就是合作、互惠的，為了解決新竹縣的垃圾問題，他昨天早上也會同縣府環保局北上尋求環保署的協助，對於台北市議員的「異」見，他將持續透過環保署協助溝通。

縣府環保局長黃士漢也說，新竹縣和台北市本來就是互惠、合作的城市，從新竹縣支援台北市舉辦世大運可見一斑。台北市如果協助解決垃圾問題，新竹縣除了會回運一．八倍底渣，也會運用新竹縣產官學合作成立的新竹綠色產業聯盟，與台北市共同開發底渣回收再利用的水泥製品，共同朝綠色城市、永續家園方向去推動，有助台北市徹底解決焚化爐底渣再利用問題。