〈台北都會〉經費追加至94億 淡江大橋四度流標
〔記者李雅雯／新北報導〕淡江大橋主橋段工程「淡江大橋及其連絡道路第三標新建工程」在追加九億元經費到九十四億元、工期調整為六十個月後，昨天開標日仍因「零廠商」投標而流標。
淡江大橋橫跨淡水河出海口，相接淡水、八里兩區，兩側連絡道路和主橋段全長為六公里；主橋段採國際競圖，由伊拉克裔英國建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）設計。淡江大橋完工後，將是國內跨徑最長的橋樑、另也是全世界跨徑最長的單塔不對稱斜張橋。全案共分三個標案，第一標、第二標已分別在二○一四年十月、二○一六年三月開工。
工期也延長 仍然零廠商投標
第三標新建工程標案在第一次公告時皆因「零廠商」投標而三次流標，主辦單位公路總局西部濱海公路北區臨時工程處檢討內容後重新公告招標，工程經費從八十五億元追加到九十四億元、工期由四十五個月調整為六十個月，昨天開標日卻仍因「零廠商」投標而流標。
公路總局西部濱海公路北區臨時工程處長陳松堂表示，接下來仍會繼續招標，預計六月六日開標。
陳松堂指出，第一次公告時，廠商普遍疑慮「經費不足」、「工期太短」，在追加經費、工期後，廠商究竟還有那些考量，實在很難推估，有可能是對於書圖解釋、施工規範上有疑惑，這些都有待釐清。
根據側面了解，由於淡江大橋位於淡水河出海口，水域施工對於工作團隊是項考驗，另也需考量防鹽害、防鏽蝕、耐風力、抗震度等技術面問題，這些要素影響廠商投入意願；再者，預算金額是否真能充足反映原物料成本、人事開銷等項目，縱使經費追加了，仍讓廠商有顧忌。也有地方意見直言，淡江大橋興建多風險，廠商領標評估後，若認為不能賺錢，為什麼要做，主因恐還是在預算。
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