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〈北部〉吳沙國中輕艇小將 入選國手

2017-05-24

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣吳沙國中輕艇隊員賴冠傑、吳融政、吳宜益、康德明，入選亞運培訓選手及亞洲錦標賽國手，將代表台灣出國比賽，立委陳歐珀昨到校共頒發兩萬元獎金，鼓勵他們再接再勵為國爭光。

就讀國二的吳融政，入選U十八組青少年激流錦標賽國手，七月將到歐洲參加世界青少年錦標賽，每天訓練四個小時，過程很累也會遇到挫折，他靠著不斷比賽，獲得好成績找回生活重心，成為持續訓練的動力。

吳宜益、康德明讀國三，打敗許多高中生，入選U十八組青少年亞洲錦標賽競速C2國手，訂於九月赴中國上海參加亞洲青年競速錦標賽，他們說，練習過程常有衝突，爭執焦點對事不對人，愈吵愈有默契，培養出好感情，兩人因此屢獲佳績。

就讀宜蘭大學的賴冠傑，也是吳沙國中校友，入選亞運培訓與亞洲錦標賽國手，九月到上海參加亞洲青年競速錦標賽，他用毅力克服層層關卡，練就好底子。

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  • 吳融政入選U18組青少年激流錦標賽國手。（記者林敬倫攝）

    吳融政入選U18組青少年激流錦標賽國手。（記者林敬倫攝）

  • 吳宜益（右）、康德明（左）入選U18組青少年亞洲錦標賽競速C2國手。（記者林敬倫攝）

    吳宜益（右）、康德明（左）入選U18組青少年亞洲錦標賽競速C2國手。（記者林敬倫攝）

  • 賴冠傑入選亞運培訓國手，同時也是亞洲錦標賽國手。（記者林敬倫攝）

    賴冠傑入選亞運培訓國手，同時也是亞洲錦標賽國手。（記者林敬倫攝）

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