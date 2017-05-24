〈北部〉宜蘭家扶溫媽媽包粽20年 送受助家庭

2017-05-24

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭家扶中心溫媽媽義工隊，每年端午前夕就為家扶孩子包粽子，二十年來共包出七萬顆，送給四千戶家庭，包粽義工媽媽說，一定要包得又大又飽滿，讓孩子吃得開心、吃得飽。

宜蘭家扶中心端午包粽活動，民國八十七年持續至今，今年邁入第二十個年頭，溫媽媽義工隊從早期只有三十名志工，現已增至一百四十人，她們在大太陽下洗粽葉、炒粽料，從不喊累。

溫媽媽義工隊長李麗珠說，近幾年來景氣不好，原物料不斷上漲，義工堅持把傳統持續下去；資深義工八十歲賴水鴨，為家扶包粽二十年，她認為很有意義，每年都要來，粽子包得又大又飽滿，給孩子吃得飽。

宜蘭家扶中心主任謝曉雯說，家扶包粽持續二十年，要感謝溫媽媽義工隊和社會善心人士支持，大家贊助粽飯、粽料，免費借用爐具、器材，每人出錢又出力，促使愛心得以延續。