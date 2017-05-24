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〈北部〉先父留下好味道 子學餐飲繼承衣缽

2017-05-24

羅商劉奕辰 2年拿5張證照

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣國立羅東高商應屆生劉奕辰的父親是名中餐廚師，擁有精湛廚藝，他讀小三時，父母相繼離世，仍記得先父掌廚的好味道，選讀餐飲學程繼承衣缽，兩年內拿下五張證照，想把榮耀獻給天上父親。

「不向困境低頭！」羅商昨天舉辦畢業成果展，餐飲科以「航空假期」當主題，就讀餐飲學程的劉奕辰，父親生前是廚師，常做好料給他吃，九年前家庭遭逢變故，雙親一個月內先後離世，他與大三歲的胞姊，由外祖父母撫養長大，被列為政府補助低收入戶，姊弟倆在逆境中力爭上游，姊姊目前讀大三，他也即將踏出羅商校門。

逆境爭上游 榮耀獻給天上父親

劉奕辰從小受父親耳濡目染，對烹飪產生興趣，但升上高二才接受正規訓練，專攻烘焙，在校跟老師學，回家後外祖母傳授烹飪撇步，打下不錯基礎，已考取飲料調製乙級證照，另有飲料調製、餐旅服務、烘焙麵包及中餐葷食丙級證照，盼上大學餐飲科系，讓廚藝更加精進。

劉奕辰說，小時候嘗過父親所做美食，箇中滋味至今念念不忘，成為他料理餐點的靈感與動力，希望接下父親的棒子，晉升優秀大廚，在餐飲界發光發熱。

「航空假期」會場座位設計成商務航、經濟艙，外場服務人員扮成空姐、空少，每人盛裝出席，校長陳銓、學生家長被奉為座上賓，餐飲學程一百四十三名應屆生，做出烤鴨蔥花捲、握壽司、法式藍帶豬排捲、廣式點心、精緻果雕、現調飲料，展現學習成果，活動使用的米食，取自三星行健有機夢想村出產的有機米，用行動力挺有機小農。

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  • 羅商應屆生劉奕辰傳承父親留下好味道，兩年拿下五張餐飲證照，烘焙是他的強項。（記者江志雄攝）

    羅商應屆生劉奕辰傳承父親留下好味道，兩年拿下五張餐飲證照，烘焙是他的強項。（記者江志雄攝）

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