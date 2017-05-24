〈北部〉先父留下好味道 子學餐飲繼承衣缽
2017-05-24
羅商劉奕辰 2年拿5張證照
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣國立羅東高商應屆生劉奕辰的父親是名中餐廚師，擁有精湛廚藝，他讀小三時，父母相繼離世，仍記得先父掌廚的好味道，選讀餐飲學程繼承衣缽，兩年內拿下五張證照，想把榮耀獻給天上父親。
「不向困境低頭！」羅商昨天舉辦畢業成果展，餐飲科以「航空假期」當主題，就讀餐飲學程的劉奕辰，父親生前是廚師，常做好料給他吃，九年前家庭遭逢變故，雙親一個月內先後離世，他與大三歲的胞姊，由外祖父母撫養長大，被列為政府補助低收入戶，姊弟倆在逆境中力爭上游，姊姊目前讀大三，他也即將踏出羅商校門。
逆境爭上游 榮耀獻給天上父親
劉奕辰從小受父親耳濡目染，對烹飪產生興趣，但升上高二才接受正規訓練，專攻烘焙，在校跟老師學，回家後外祖母傳授烹飪撇步，打下不錯基礎，已考取飲料調製乙級證照，另有飲料調製、餐旅服務、烘焙麵包及中餐葷食丙級證照，盼上大學餐飲科系，讓廚藝更加精進。
劉奕辰說，小時候嘗過父親所做美食，箇中滋味至今念念不忘，成為他料理餐點的靈感與動力，希望接下父親的棒子，晉升優秀大廚，在餐飲界發光發熱。
「航空假期」會場座位設計成商務航、經濟艙，外場服務人員扮成空姐、空少，每人盛裝出席，校長陳銓、學生家長被奉為座上賓，餐飲學程一百四十三名應屆生，做出烤鴨蔥花捲、握壽司、法式藍帶豬排捲、廣式點心、精緻果雕、現調飲料，展現學習成果，活動使用的米食，取自三星行健有機夢想村出產的有機米，用行動力挺有機小農。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
客輪擬泊龜山島 賞鯨業登島抗議
憂觀光局開放飯店業者搶生意宜蘭縣頭城鎮烏石港十家賞鯨業者，擔心交通部觀光局開放五結鄉綠舞國際觀光飯店百噸客輪停泊龜山島，壓縮他們的生意，昨發…
網友回應
熱門新聞
- 陳時中賀WHO新幹事長 署名「中華民國台灣」
- 陳星被拍到了！搭名車出入別墅 妻女這樣生活...
- 基層軍官荒 立委提案延長尉官服役年限
- 王令麟聲請解除境管 駁回確定
- 性侵欲殺女醫檢師 惡狼二審判13年半
- 自由廣場》誰該買單57億？
- 中職唯二太魯閣族 曾陶鎔盼明星賽返鄉
- 佈局印度 鴻海擬在班加羅爾設廠
- 東亞錦標賽12人名單 下週有譜
- WHO新幹事長衣國籍出線 未來恐不利台參與WHA
- 少女遭性侵被閨密通報 後續發展讓她更加痛苦…
- 七項全能向嘉莉封后 我共奪6金
- 王丹／【洛杉磯傳真】 一個中國女演員
- 最常來台好萊塢明星 阿湯哥50公尺紅毯簽名3小時
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Grand justices to rule on Civil Code
- 宏達電醫療人工智慧 DeepQ導入虛擬實境
- 蘇菲雅春夏禮服 玫瑰花園 繽紛多彩婚紗 層次堆疊+立體貼花 典雅時裝感
- 台灣3部片 入選台法合製片計劃
- 亞莉安娜暫停歐洲巡演 9月來台命運未卜
- 冷血鴛鴦拐街友結婚 狠殺詐保
- 〈旅遊的滋味〉到撒哈拉沙漠騎乘駱駝
- 黑幫賣車誘押房 沒給車已築債493萬
- 中職加盟門檻5.8億╱工會︰球團變多 球員才有舞台
- 自由廣場》消化香蕉 大家動動腦
- 陳時中接受日媒聯訪：WHA排除台灣 也危及日公衛
- 和老公做愛都這樣... 小S大爆閨房秘辛
- 在台詐百萬 4祈福黨遣返中國
- 豬價回跌了…冷凍肉商限購持續到端午前一天
- 今年本土首例登革熱 基因定序改判境外移入
- 檢傳林奕含同學 蕭永達控陳星漏稅
- 熱心伯敲車窗查賊 車主當他偷窺痛毆
- 黨產會：國發院案 國民黨強取人民財產
- 延長工時超過上限 遠雄人壽挨罰
- Ella帥兒勁寶滿月 Selina封嬰兒界金城武
- 英下月大選「恐」變調
- 衣索比亞艾德哈諾姆當選新任世衛秘書長
- 阿湯哥來了 一夜睡掉69萬
- 我拚實質參與WHA 與日雙邊會談
- 旅館變避難所 家長瘋尋孩子
- 司改分組決議： 擴大冤賠 建立扶助機制
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉先父留下好味道 子學餐飲繼承衣缽
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分