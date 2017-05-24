〈北部〉小檔案：淡蘭古道

2017-05-24

淡蘭古道是過去「淡水廳」與「噶瑪蘭廳」間交通路線的概稱，一般指由萬華開始，經由松山、暖暖，翻越三貂嶺與草嶺進入宜蘭的「官道」路線，隨著十九世紀末以來的交通革新，古道漸為公路取代，或因交通路線改變而荒廢，現僅剩金字碑古道、草嶺古道等片段為人所知。

淡蘭古道可劃分為北路（官道）、中路（民道）、南路（商道）三條主要路徑，其中北路發展最早，由萬華、暖暖，經瑞芳、侯硐、雙溪、貢寮到宜蘭大里，長度約一百三十五公里，又稱為馬偕之路，馬偕博士曾經到此傳教行醫。

中路則從萬華經平溪或坪林、雙溪到宜蘭大溪，是民間拓墾路線，約六十八．五公里，是一條土地公守護之路，途間有許多土地公廟；南路經深坑、石碇經坪林到宜蘭礁溪，主要為商旅往來路線，約五十六公里，是一條茶香之道，沿途可看到茶梯田等風景。（資料來源：台灣千里步道協會；記者簡惠茹整理）