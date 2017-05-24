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〈北部〉淡蘭古道重現 3手作步道還原樣貌

2017-05-24

24支隊伍加入志工 認養服務

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕淡蘭古道橫跨新北市、基隆市、台北市及宜蘭縣，以原民歷史來看，已經超過四百年，是先民遷徙拓墾的重要路徑，台灣千里步道協會與四縣市合作，去年四月大會師宣誓重建步道。協會表示，目前已完成三條手作步道，更成立淡蘭志工隊維護古道，民眾可前往暖暖古道、北勢溪古道與闊瀨古道欣賞先人披荊斬棘之路。

台灣千里步道協會為重現淡蘭風華，恢復百年山徑的面貌，發起行動重建步道，去年得到四縣市的支持，四縣市召開淡蘭百年山徑串聯計畫守護啟動記者戶，協會執行長周聖心表示，各縣市輪流召開工作會議，五月二十七日將再次於基隆暖暖大會師，並舉行淡蘭志工隊成立授旗會。

修復採現地取材 呈現先民智慧

淡蘭志工隊目前有二十四支隊伍加入，成員從中學生童軍團到社會人士、公部門等都有義工加入。周聖心說，宜蘭端共有五支隊伍，包含羅東社區大學、宜蘭大學登山社、噶瑪蘭山岳協會等團體，志工隊未來會各自認養不同的淡蘭古道服務，例如砍草、維護步道。

淡蘭古道目前已有三條古道以手作步道方式修復完成，周聖心表示，目前完成的有基隆暖暖古道、新北市北勢溪古道與闊瀨古道，正在進行的則有崩坑山古道，手作步道主張現地取材、因地制宜，依循過去在地智慧與友善環境的概念，希望不是千篇一律的木棧道和水泥階梯，而是呈現先民當年胼手胝足以傳統智慧打造步道的樣貌。

周聖心說，淡蘭古道修復遇到的問題，是有的路線找不到了，有的則已經變成公路或被公路切割，例如宜蘭端的隆嶺古道就被台二線切斷，接下來的目標，是花費三到五年的時間，把路找回來，製作系統性的指標系統，將路線實體化，所以非常需要中央單位例如交通部的協調，與地方政府跨局處、跨行政區合作，讓淡蘭古道成為國家綠道路網示範區。

「修復古道不只是為了健身，而是凝聚台灣的認同感。」周聖心說，走在古道上，可以看到農村聚落，先民過去生活的樣貌，百年的石頭厝，是先民到溪邊採集、工匠鑿成建材，一草一木甚至石頭上的青苔，都讓人好像走進時光廊道一般，走進台灣的歷史，希望讓更多人來，凝聚對這塊土地的認同感，體會台灣人的生命力和韌性。

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  • 暖暖古道屬於淡蘭古道的一環。（台灣千里步道協會提供）

    暖暖古道屬於淡蘭古道的一環。（台灣千里步道協會提供）

  • 北勢溪古道屬於淡蘭古道的一環。（台灣千里步道協會提供）

    北勢溪古道屬於淡蘭古道的一環。（台灣千里步道協會提供）

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