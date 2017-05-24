〈北部〉修墳變蓋墓 竹縣府查報開罰
2017-05-24
〔記者黃美珠／新埔報導〕新竹縣新埔鎮新北里出現濫墾、濫葬。羅姓地主遭指控在去年底以修繕祖墳名義雇工改建、擴建，縣府撤銷修繕許可證後仍持續施工，對新埔鎮公所的制止不予理會，從申請修繕的五十五平方公尺，到昨天被查報違法開挖已有一百八十九平方公尺，引發當地抗議。
羅家強調，家族在當地有超過百年的祖墳需要修繕，現場大約一千坪是羅家土地，合法申請後，沒有收到撤銷修繕許可的公文。對於外界質疑，一概拒答，只是輪流持手機蒐證抗議者的發言和影像。
世居當地的阿婆說，現場原是一片茶園，大約十年前羅家買入才廢耕、改種樹、開挖道路，直到最近一、兩個月，大家才發現原來羅家在偷蓋納骨塔。
新埔鎮公所民政課直言，去年十一月接獲羅家申請修繕祖墳，實勘發現確有古墳，但僅有成人小腿度高的墓碑，上面字跡已無法辨識，研判應有十幾個納骨罈在裡面。
縣府民政處表示，去年十二月依法審核，在羅家切結保證下，許可依原樣貌、面積，採原來或相近材料修繕，不准加大、加高。
今年四月中，公所接受陳情查報，發現開挖面積已到一百平方公尺，所以該處在一週後撤銷原來的許可證，將對羅家開罰三萬到十五萬不等，且要求限期回復原狀，並將按次連罰。
縣府農業處山保科官員表示，羅家未經申請擅自開挖，不含民眾指控的聯外道路，違規面積就有一百八十九平方公尺，將裁罰六萬到十二萬不等，同樣必須限期植生，否則同樣會被按次連罰。
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