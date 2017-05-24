| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
阿湯哥清晨襲台 精神大好讚爆台粉
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉修墳變蓋墓 竹縣府查報開罰

2017-05-24

〔記者黃美珠／新埔報導〕新竹縣新埔鎮新北里出現濫墾、濫葬。羅姓地主遭指控在去年底以修繕祖墳名義雇工改建、擴建，縣府撤銷修繕許可證後仍持續施工，對新埔鎮公所的制止不予理會，從申請修繕的五十五平方公尺，到昨天被查報違法開挖已有一百八十九平方公尺，引發當地抗議。

羅家強調，家族在當地有超過百年的祖墳需要修繕，現場大約一千坪是羅家土地，合法申請後，沒有收到撤銷修繕許可的公文。對於外界質疑，一概拒答，只是輪流持手機蒐證抗議者的發言和影像。

世居當地的阿婆說，現場原是一片茶園，大約十年前羅家買入才廢耕、改種樹、開挖道路，直到最近一、兩個月，大家才發現原來羅家在偷蓋納骨塔。

新埔鎮公所民政課直言，去年十一月接獲羅家申請修繕祖墳，實勘發現確有古墳，但僅有成人小腿度高的墓碑，上面字跡已無法辨識，研判應有十幾個納骨罈在裡面。

縣府民政處表示，去年十二月依法審核，在羅家切結保證下，許可依原樣貌、面積，採原來或相近材料修繕，不准加大、加高。

今年四月中，公所接受陳情查報，發現開挖面積已到一百平方公尺，所以該處在一週後撤銷原來的許可證，將對羅家開罰三萬到十五萬不等，且要求限期回復原狀，並將按次連罰。

縣府農業處山保科官員表示，羅家未經申請擅自開挖，不含民眾指控的聯外道路，違規面積就有一百八十九平方公尺，將裁罰六萬到十二萬不等，同樣必須限期植生，否則同樣會被按次連罰。

廣告
  • 原只有成人小腿高的舊墓碑，如今比人還高，明顯違規。 （記者黃美珠攝）

    原只有成人小腿高的舊墓碑，如今比人還高，明顯違規。 （記者黃美珠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
客輪擬泊龜山島 賞鯨業登島抗議

憂觀光局開放飯店業者搶生意宜蘭縣頭城鎮烏石港十家賞鯨業者，擔心交通部觀光局開放五結鄉綠舞國際觀光飯店百噸客輪停泊龜山島，壓縮他們的生意，昨發…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式打拋肉
古早味甜點✧蜜番薯
越式✧牛肉河粉
好喝綠豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：〈北部〉修墳變蓋墓 竹縣府查報開罰


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月24日‧星期三‧丁酉年四月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.