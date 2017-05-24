| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
阿湯哥清晨襲台 精神大好讚爆台粉
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉苗栗龍舟賽29日開賽 昨點睛下水

2017-05-24

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣龍舟錦標賽將於廿九日端午節前一天，在苗栗縣頭屋鄉明德水庫登場，昨天由苗栗縣長徐耀昌、頭屋鄉長江村貴等人主持龍舟點睛下水祈福儀式，為今年龍舟賽揭開序幕，民眾可報名「立蛋樂趣多」、「香包DIY」活動，或至大會服務台打卡、闖關拿免費船票，飽覽明德水庫的湖光山色。

江村貴指出，全縣龍舟賽頭屋鄉是第三年舉辦，今年有來自全國的四十五隊勁旅參加，明德水庫交通便利，水質乾淨，最適合龍舟競賽，已成為中部地區指標性的端午賽事。

昨天的龍舟點睛由徐耀昌、立委陳超明、立委徐志榮妻子王慧珍、縣議員邱鎮軍、江村貴、公館鄉長曾美露等人焚香祝禱，祈求賽事順利，隨即舉行龍舟點睛及下水儀式。

徐耀昌指出，明德水庫湖山光色，民風純樸，很適合規劃一日或二日輕旅行，境內有吊橋、環湖步道、生態園區、太陽能遊艇、單車、休閒養生會館、香草花園、客家風味餐等，在觀看賽事之餘，同時可飽覽美景，品嘗客家美食。

江村貴說，客家地區因端午節當天要祭祖，所以今年選在端午節前一天廿九日舉行，讓有興趣的民眾可到場觀戰，因是連續假日，活動當日會場周邊將實施交通管制，駕駛請依規定沿線停車，或多加利用活動接駁專車，相關訊息可上www.2017miaolidragonboatfestival.com查詢。

廣告
  • 苗栗縣龍舟賽，由苗栗縣長徐耀昌（前排右一）、立委陳超明（前排左二）等人主持點睛儀式。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣龍舟賽，由苗栗縣長徐耀昌（前排右一）、立委陳超明（前排左二）等人主持點睛儀式。（記者張勳騰攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
客輪擬泊龜山島 賞鯨業登島抗議

憂觀光局開放飯店業者搶生意宜蘭縣頭城鎮烏石港十家賞鯨業者，擔心交通部觀光局開放五結鄉綠舞國際觀光飯店百噸客輪停泊龜山島，壓縮他們的生意，昨發…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式打拋肉
古早味甜點✧蜜番薯
越式✧牛肉河粉
好喝綠豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：〈北部〉苗栗龍舟賽29日開賽 昨點睛下水


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月24日‧星期三‧丁酉年四月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.