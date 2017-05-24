〈北部〉苗栗龍舟賽29日開賽 昨點睛下水

2017-05-24

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣龍舟錦標賽將於廿九日端午節前一天，在苗栗縣頭屋鄉明德水庫登場，昨天由苗栗縣長徐耀昌、頭屋鄉長江村貴等人主持龍舟點睛下水祈福儀式，為今年龍舟賽揭開序幕，民眾可報名「立蛋樂趣多」、「香包DIY」活動，或至大會服務台打卡、闖關拿免費船票，飽覽明德水庫的湖光山色。

江村貴指出，全縣龍舟賽頭屋鄉是第三年舉辦，今年有來自全國的四十五隊勁旅參加，明德水庫交通便利，水質乾淨，最適合龍舟競賽，已成為中部地區指標性的端午賽事。

昨天的龍舟點睛由徐耀昌、立委陳超明、立委徐志榮妻子王慧珍、縣議員邱鎮軍、江村貴、公館鄉長曾美露等人焚香祝禱，祈求賽事順利，隨即舉行龍舟點睛及下水儀式。

徐耀昌指出，明德水庫湖山光色，民風純樸，很適合規劃一日或二日輕旅行，境內有吊橋、環湖步道、生態園區、太陽能遊艇、單車、休閒養生會館、香草花園、客家風味餐等，在觀看賽事之餘，同時可飽覽美景，品嘗客家美食。

江村貴說，客家地區因端午節當天要祭祖，所以今年選在端午節前一天廿九日舉行，讓有興趣的民眾可到場觀戰，因是連續假日，活動當日會場周邊將實施交通管制，駕駛請依規定沿線停車，或多加利用活動接駁專車，相關訊息可上www.2017miaolidragonboatfestival.com查詢。