| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
阿湯哥清晨襲台 精神大好讚爆台粉
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉汛期將至 苑裡、泰安災害搶修開口契約無人標

2017-05-24

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕讓人膽顫心驚，颱風季將來臨，不過災害搶險搶修開口契約卻頻頻流標。苗栗縣苑裡鎮公所發包今年的災害搶險搶修開口契約，已流標三次，廠商一直無意願投標，今鎮公所憂心忡忡，呼籲有能力和經驗的廠商可以踴躍投標，「鎮公所不會拖延工程款」。得知狀況的鎮民說：「很擔心颱風來襲。」

苑裡鎮公所分析，廠商不願意投標原因可能是颱風天廠商不願出勤，以及受到一例一休人事排班影響、苗栗縣地區廣幅等，鎮公所會繼續努力邀標，畢竟颱風的災害搶險搶修開口契約沒人承攬，真的「代誌大條」。

苑裡鎮民邱先生認為，苑裡鎮鄰山靠海，遇到豪雨鎮上常發生道路淹水、地下道、農路無法通行以及泥流等狀況，還有路燈維修等，都與鎮民生活息息相關，對於生活安全重要性不言可喻。

目前苑裡鎮公所包括建設課 一百三十萬的災害搶修、農業課 一百六十萬的土石流防災及農路搶通重機械緊急作業開口契約、公共管理所五十萬元的舊有路燈遷移、損壞暨颱風災害修復工程等都乏人問津。

至於因先天地理環境限制、常常遇到颱風、豪雨淪為災區的苗栗縣泰安鄉，目前錦水、八卦兩村的災害搶險搶修開口契約同樣無人問津。泰安鄉公所工務課認為，泰安鄉地形崎嶇多屬山地，加上較高額災害搶修經費必須透過苗縣府支付，以及廠商傾向一次領走經費的態度有關。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
客輪擬泊龜山島 賞鯨業登島抗議

憂觀光局開放飯店業者搶生意宜蘭縣頭城鎮烏石港十家賞鯨業者，擔心交通部觀光局開放五結鄉綠舞國際觀光飯店百噸客輪停泊龜山島，壓縮他們的生意，昨發…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式打拋肉
古早味甜點✧蜜番薯
越式✧牛肉河粉
好喝綠豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：〈北部〉汛期將至 苑裡、泰安災害搶修開口契約無人標


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月24日‧星期三‧丁酉年四月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.