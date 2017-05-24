〈北部〉汛期將至 苑裡、泰安災害搶修開口契約無人標

2017-05-24

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕讓人膽顫心驚，颱風季將來臨，不過災害搶險搶修開口契約卻頻頻流標。苗栗縣苑裡鎮公所發包今年的災害搶險搶修開口契約，已流標三次，廠商一直無意願投標，今鎮公所憂心忡忡，呼籲有能力和經驗的廠商可以踴躍投標，「鎮公所不會拖延工程款」。得知狀況的鎮民說：「很擔心颱風來襲。」

苑裡鎮公所分析，廠商不願意投標原因可能是颱風天廠商不願出勤，以及受到一例一休人事排班影響、苗栗縣地區廣幅等，鎮公所會繼續努力邀標，畢竟颱風的災害搶險搶修開口契約沒人承攬，真的「代誌大條」。

苑裡鎮民邱先生認為，苑裡鎮鄰山靠海，遇到豪雨鎮上常發生道路淹水、地下道、農路無法通行以及泥流等狀況，還有路燈維修等，都與鎮民生活息息相關，對於生活安全重要性不言可喻。

目前苑裡鎮公所包括建設課 一百三十萬的災害搶修、農業課 一百六十萬的土石流防災及農路搶通重機械緊急作業開口契約、公共管理所五十萬元的舊有路燈遷移、損壞暨颱風災害修復工程等都乏人問津。

至於因先天地理環境限制、常常遇到颱風、豪雨淪為災區的苗栗縣泰安鄉，目前錦水、八卦兩村的災害搶險搶修開口契約同樣無人問津。泰安鄉公所工務課認為，泰安鄉地形崎嶇多屬山地，加上較高額災害搶修經費必須透過苗縣府支付，以及廠商傾向一次領走經費的態度有關。