〈北部〉市府續託管 興仁親子公園停車費小漲

2017-05-24

〔記者李容萍／中壢報導〕市府交通局與國防部政治作戰局昨天進行中壢區興仁親子公園停車場續約儀式，使用期限延至一○八年底，原費率每小時廿元、月租費二千四百元，續約後由新廠商接手，交通局統一中壢市區的停車費率，新費率擬訂為每小時卅元、月租費三千六百元，預計六月一日換約時實施。

市長鄭文燦出席簽約儀式表示，興仁親子公園停車場位於興仁路二段、榮安一街口，升格前由中壢市公所與政治作戰局合作闢建停車場，有一三一個小型車停車位，使用率約四十五％，契約期限到今年五月底，為延續停車場使用，交通局協調後獲得軍方同意，再繼續託管二年七個月。

他說，內壢後站的人口及住宅密集需要公共設施，國防部推動眷村改建，留下許多眷改用地，國防部與市府合作，彈性運用眷改用地增加親子公園及停車場等公共設施，把土地做最好的管理與利用，讓地方增加公共建設，軍方也取得收益，達到雙贏、互惠。

國防部常務次長尚永強表示，包括都更、眷村保存、社會住宅等規劃，國防部會與市府合作，將國家資源做最好的運用，嘉惠地方。