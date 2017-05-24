〈北部〉桃市唯一沒操場 幸福國中盼到風雨教室

2017-05-24

獲補助1038萬將球場加裝屋頂

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕終於幸福了！創校十二年的龜山區幸福國中，是桃園市唯一沒有操場的國中，校內運動場地僅有三個露天球場及校舍頂樓步道，遇到下雨，學生只能望天興嘆，市府補助一○三八萬元，將其中一處球場打造為「風雨教室」，昨天完工啟用，市長鄭文燦允諾儘速協助學校完成蓋操場的夢想。

幸福國中校園大多位居山坡地，比較平坦的地勢都用來興建校舍，以致沒有操場，目前有廿三班、五三○名學生，校長莊文凱表示，運動場地僅有三處大、中、小型球場及校舍頂樓步道，縱然如此，學生體育表現仍十分優異，尤其在跆拳、拔河及籃球，是學校的重點發展項目。

他說，如學生要練習田徑等項目，要到市立田徑場借場地，或利用走廊、校舍頂樓步道克難練習，已升上九年級的學生張宗樺，去年在市運會拿下一千五百公尺亞軍，與冠軍僅差○．○三秒，難能可貴。

為了改善體育活動空間受到天候影響的問題，市府補助一○三八萬元改造其中一處球場，重新施作地基並加裝屋頂成為「風雨教室」，兩百坪大的空間，可供籃球等各項運動使用；至於家長會曾多次陳情的操場預定地，則位於校園周邊一塊近三千坪大的山坡地，土地涵蓋公有及私有，市府去年先補助費用，請學校找顧問公司規畫，計畫案目前已送都發局，進入用地變更階段。

市府允協助取得操場預定地

鄭文燦表示，擁有操場是幸福國中師生的夢想，山坡地型態的學校，在發展空間上確有不足，上任校長已啟動都市計畫變更程序，計畫將操場預定地從山坡地變更為學校用地，目前已進入公開展覽階段，完畢後等都委會通過，市府、教育局將協助學校協議價購、取得土地，未來操場完工後，也可與社區居民共用。