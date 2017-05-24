〈北部〉客輪擬泊龜山島 賞鯨業登島抗議
憂觀光局開放飯店業者搶生意
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮烏石港十家賞鯨業者，擔心交通部觀光局開放五結鄉綠舞國際觀光飯店百噸客輪停泊龜山島，壓縮他們的生意，昨發動十三艘賞鯨船懸掛白布條登島抗議。航港局說，完成協商才會核可客輪航線。
民國八十九年開始，頭城鎮許多漁民轉型發展賞鯨觀光船，從烏石港出發，航向龜山島登島，再開到外海賞鯨，現有十家賞鯨業者共十三艘船營運，龜山島登島人數一年上限一千八百人次。
發動13艘賞鯨船掛白布條抗議
近日傳出觀光局將開放綠舞觀光飯店兩艘近百噸大型客輪，行駛龜山島航線，且可停泊登島，引發搶食大餅疑慮；東北角風管處、航港局、綠舞觀光飯店代表昨登龜山島勘察，賞鯨業者則在船上懸掛「反對財團與漁民爭利」、「請政府照顧漁民生計」白布條抗議。
頭城區漁會總幹事陳秀暖說，十多年來，頭城鎮賞鯨業者配合政府政策，克服諸多困難，才有現今盛況，現在傳出大型客船要加入航線，嚴重影響賞鯨船生計，政府豈非縱容財團與民爭利？
宜蘭縣賞鯨推廣協會總幹事簡明義說，大型客輪載客停靠龜山島，勢必搶走登島員額，礙於遊客登島總量管制，將壓縮既有業者生計，財團可能打倒全部賞鯨業者，希望政府重視他們的心聲。
綠舞：不對外售票 航港局：無異議才許可
綠舞國際觀光飯店回應，客輪行駛航線針對飯店住客及日式主題園區遊客做專案行程，不對外售票，一天平均僅一航班，最多五十六人，對既有業者影響小，基於經濟效益考量，是否營運還是未知數，將加強溝通化解疑慮。
東北角風管處表示，龜山島有南北兩個簡易碼頭，能否供大型客輪停靠，尚待評估，為維護島上生態，登島人數管制不會鬆綁；航港局北部航運中心說，要等地方完成協商，沒有反對聲音，才會許可綠舞的航線。
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