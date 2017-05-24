〈北部〉大花蓮鐵路雙軌併高架案 立委要求重評估
蕭美琴提案獲支持 徐榛蔚邀官員現勘
〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮市至吉安鄉干城地區，是花蓮縣交通及人口最稠密之處，共有七處平交道，長年造成區域切割，加上鐵路雙軌化及蘇花改通車後，恐衍生平交道路段交通壅塞及道安問題，民進黨立委蕭美琴已提案要求交通部重新評估「花蓮至吉安鐵路雙軌併同原地高架」方案，獲多位委員簽署支持。國民黨立委徐榛蔚昨也會同相關單位現勘，討論鐵路高架化的可行性。
花蓮第二大行政區域吉安鄉，因人口逼近十萬人，各界呼籲正在執行的鐵路雙軌化能夠一併進行高架化，立委蕭美琴廿二日在立法院質詢「大花蓮地區（花蓮市至干城）鐵路雙軌併同高架化」方案，獲跨黨派立委簽署支持要求交通部責成相關單位，將鐵路高架方案一併納入花東全線雙軌化綜合規劃中。
立委徐榛蔚昨也邀集國發會、鐵路改建工程局、台鐵工務段及地方人士共同會勘大花蓮地區七處平交道，評估鐵路高架化併入花東鐵路雙軌化工程的可行性。
縣府曾評估 高架化、改線需近280億元
蕭美琴表示，花蓮縣政府去年完成評估「花蓮鐵路高架化計畫」，主張將鐵路路網大幅更動，規劃花蓮、吉安兩處火車站西移，並將鐵路由原址改線至中央路，預估總經費高達近二百八十億元，依比例分配地方需配合八十一億，根本難以負擔。
她說，現階段應針對都市計畫需求，就「原線立體化」進行評估，經徵詢相關單位後，不論工程技術或施工路廊寬度等問題，現有條件均能因應「雙軌併同原地高架」方案，這才是經費與效益最大化的選項。
由蕭美琴提案要求交通部責成進行的花東雙軌併同大花蓮地區鐵路高架化可行性評估方案，也同時獲得李昆澤、陳歐珀、鄭寶清、黃國書、趙正平、林俊憲、周春米、鄭運鵬及洪慈庸等立委簽署支持。
徐榛蔚表示，鐵路高架化應一併併入花東鐵路雙軌化工程，否則等到未來鐵路雙軌做好後，要再高架就很困難、也來不及，等於就像「穿衣服、改衣服」。交通部鐵路改建工程局副局長伍勝園說，高架化沒有難度，技術也可以克服，但必須依程序呈報審查。
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標題：〈北部〉大花蓮鐵路雙軌併高架案 立委要求重評估
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