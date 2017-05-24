〈北部〉3年車禍破百 竹南大埔重劃區嚴抓超速

2017-05-24

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮大埔里重劃區車流量少，道路筆直，紅綠燈只有部分啟用，其餘閃黃燈警示，不少人反映，用路人容易超速，車禍頻傳。警方統計，三年來已發生一○七件車禍，其中有四件死亡車禍，五月至今也已超過七件車禍。警方說，車禍主因是車速過快，會加強取締。

大埔重劃區附近居民說，時常看到面目全非的汽、機車殘骸，難不成是路口設計有狀況？有人認為，是因為路口多，但紅綠燈少。但附近居民說，這些路段車少路直，大部分的駕駛都超速，就算有紅綠燈，也是「參考」而已！

警方說，最容易發生意外的路口是科專二、五及七路，主因都是快速行駛，也有人酒駕，才會造成嚴重傷亡。

警方提醒，大埔重劃區道路速限五十公里，為防範交通事故，平時都會出動移動式測速照相取締超速，希望用路人遵守交通規則，別逞一時之快，以免荷包失血，更避免釀成無法挽回的悲劇。