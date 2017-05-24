〈北部〉底價近公告現值 竹東商業地13度標售
2017-05-24
每平方公尺只多現值一千元
〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹縣政府從竹東鎮「台泥自辦市地重劃區」分配到的商業區土地，二年多來標售十二次都沒有脫標，縣府訂下月七日辦理第十三次標售，底價每平方公尺七萬九千三百元，已「下殺」至接近每平方公尺七萬八千三百元的公告現值。
市區最後精華區養蚊兩年多
竹東鎮民說，這處空地可說是市區最後一塊可大面積開發的精華區，過去都放在那邊長草，一到夏天就成了蚊蟲孳生溫床，附近住戶不勝其擾，希望能夠盡快標售出去，吸引商家進駐，帶動地方發展。
縣府說，竹東鎮台泥自辦重劃區獲分配到的縣有地，分別有四五三三平方公尺住宅區用地，以及六○八四平方公尺商業區用地，都是從民國一○三年十二月開始第一次標售，其中，住宅區在去年七月第十次標售時，以二億八○一七萬五六六四元脫標，但商業區至今標不出去。
底價下殺至首次標售七三折
縣府說，這塊商業區土地建蔽率是六十％、容積率二百八十二％，兩年多前第一次標售時，底價是每平方公尺十萬八千九百元，歷經十二次標售都未脫標，期間依規定陸續酌減標售價格，下月七日辦理第十三次標售，底價為每平方公尺七萬九千三百元，將近是第一次標售底價的七三折，已接近每平方公尺七萬八千三百元的公告現值。
縣府分析，這塊商業區土地的條件其實相當不錯，但過去一直乏人問津，主要是因為當地屬於新完成不久的重劃區，尚未完全建設開發，而且先前房地產市場景氣不佳，許多建商及投資客態度觀望，希望這次能吸引到開發商投標，順利脫標。
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