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〈北部〉租賃YouBike達130站 周轉率冠全台

2017-05-24

去年至今租借次數破400萬次

〔記者李容萍／中壢報導〕桃園市公共自行車YouBike，從去年二月起至今，全市已建置一二二處租賃站、提供二八○○輛自行車，配合機場捷運通車，昨天再新增八處租賃站，都在機捷車站旁，總數增為一三○站；市長鄭文燦表示，全市累積租借次數已破四百萬次，平均每日周轉率超過八．一五次，是全國周轉率最高的縣市，顯示市民對YouBike的需求。

市府昨天在高鐵桃園站舉行「桃捷便利行YouBike快樂騎」成果發表會，鄭文燦指出，YouBike設置地點涵蓋公務機關、大專院校、廣場、大型賣場、百貨業、車站等公共空間，以及南崁溪、老街溪沿岸親水公園等處，預計明年二月完成一八○個租賃站的建置作業，提供四七○○輛公共自行車，一○八年底完成三百個租賃站、提供八千輛公共自行車，滿足市民購物、休閒、通勤等多元需求，促成桃園市追求「低碳生活」目標。

他說，市府對公共自行車租賃採取「營運補貼」及「部分付費制」，提供前半小時免費的優惠，鼓勵短程、短借，培養市民使用YouBike的習慣；有關公共自行車投保公共意外責任險，這涉及全國一致性的政策，由金融監督管理委員會制定統一定型化契約，市府將率先推動投保。

到6月底 每月騎乘滿11次可抽獎

與會巨大機械公司（捷安特公司董事長）八十三歲創辦人劉金標說，全球騎單車人口約佔總人口的十五％，還有八十五％的人不騎單車，希望感動不騎單車的八十五％人口也加入騎單車的行列，微笑單車就是改變他們刻板印象、最直接有效的體驗行銷。

即日起至六月底，每月騎乘滿十一天可抽晴雨兩用收納帽，累計滿廿次可抽電影票與iPhone7手機等好禮，詳情可到微笑單車官網查詢。

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  • 桃園YouBike完成130個租賃站，市長鄭文燦（左三）宣布租借破400萬次、周轉率全台最高！（記者李容萍攝）

    桃園YouBike完成130個租賃站，市長鄭文燦（左三）宣布租借破400萬次、周轉率全台最高！（記者李容萍攝）

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