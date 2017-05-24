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〈中部〉《潭子區中山路》未劃公車停靠區 路中央上下車

2017-05-24

〔記者張菁雅／台中報導〕潭子加工區前的公車站牌因未劃設公車停靠區，站牌前停滿汽機車，以致公車只能在路中間讓民眾上下車。議員賴朝國向市府反映二個月仍無下文，他痛批「這是什麼政府」！議員羅永珍、楊正中也說，神岡區中山路無候車亭，地方爭取二年，市府毫無作為，民眾只好放幾張「愛心椅」，簡直是「直轄市的恥辱」。

賴朝國說，潭子加工區有很多上班族和學生搭公車通勤，公車每五分鐘一班，但加工區前的中山路沒有劃設公車停靠區，整排汽機車停在站牌前，公車無法進站停靠，只好在路中間讓乘客上下車，此路段車流量大，民眾要「冒著生命危險」搭車。他二個月前就要求市府改善，但市府至今沒有任何動作。

市府行文公路總局無回應

交通局長王義川表示，這條道路是「台三線」，主管機關是公路總局，必須由公路總局劃設公車停靠區；交通局已發文公路總局，但目前還無回應。

缺候車亭 民眾自放愛心椅

另外，羅永珍表示，神岡區中山路的「北庄站」沒有候車亭，民眾不忍老人站著等公車，在站牌旁放置幾張「愛心椅」，她二年前向市府爭取設候車亭，市府回覆須由地主提供土地，但這幾乎不可能，她建議租地，市府回應要研究，到現在完全沒有下文。楊正中也說，沒有候車亭，市民只能自力救濟，「這是直轄市的恥辱」。

王義川表示，有些站牌附近沒有公有土地，若要在商店或住家前面設候車亭，執行有困難，如果地方人士可以提供土地，市府願意花錢設置。

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  • 神岡區中山路無候車亭，民眾在站牌前放置「愛心椅」。（議員羅永珍提供）

    神岡區中山路無候車亭，民眾在站牌前放置「愛心椅」。（議員羅永珍提供）

  • 站牌前停滿汽車，公車只能在路中間讓乘客上下車。（議員賴朝國提供）

    站牌前停滿汽車，公車只能在路中間讓乘客上下車。（議員賴朝國提供）

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