〈中部〉老人補貼汽車、手機都有 彰縣府：謠言

2017-05-24

網路瘋傳 縣府電話接到手軟

〔記者張聰秋、劉曉欣／綜合報導〕近年網路經常瘋傳彰化縣年滿六十五歲長者可申請老花眼鏡補助，雖經證實是不實謠言，但最近又有不少縣民又從網路看見這種「好康」，甚至連汽車，連手機、電腦都能補貼，不少六十五歲長者或其家人在興奮之餘，打電話到縣府詢問，縣府人員電話接到手軟，澄清是惡作劇的假消息，請民眾不要再轉傳。

網路內容，「現在只要年滿六十五歲，就可以跟政府申請補貼款！機車一萬五千元、汽車五萬元、租屋四千元、電腦五千元、手機五千元、吃飯補助六千元，每項申請一次喔！只要是長輩用的，政府都會有補貼啦！不是低收入戶也能辦申請喔！」

社會處長黃淑娟和衛生局長葉彥伯都表示，絕無此事，不要輕信網友浮誇、唬人的不實言論，補助項目以身障輔具為主，且需經過專家鑑定與評估，並非人人都能申請，也非食衣住行育樂都有，至於汽機車、手機和電腦、租金，絕對不可能補助。

縣內到底補助哪些項目？對此，黃淑娟指出，主要針對身障者和具備特定障別等級，提供身障輔具補助和失能老人輔具補助，沒有汽機車、手機和電腦等補助。

黃淑娟說，不僅補助項目以輔具為主，對象也限低收入戶、中低收入戶、一般戶。

鹿港發端午節敬老金

另外，彰化縣鹿港鎮銀髮族獨有的端午幸福，只要年滿六十五歲以上，就可以領到鎮公所發放的端午節敬老慰問金五百元，今年符合資格者比去年增加四○六人，也就是發放總金額增加約二十萬元。