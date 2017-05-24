〈中部〉老人補貼汽車、手機都有 彰縣府：謠言
2017-05-24
網路瘋傳 縣府電話接到手軟
〔記者張聰秋、劉曉欣／綜合報導〕近年網路經常瘋傳彰化縣年滿六十五歲長者可申請老花眼鏡補助，雖經證實是不實謠言，但最近又有不少縣民又從網路看見這種「好康」，甚至連汽車，連手機、電腦都能補貼，不少六十五歲長者或其家人在興奮之餘，打電話到縣府詢問，縣府人員電話接到手軟，澄清是惡作劇的假消息，請民眾不要再轉傳。
網路內容，「現在只要年滿六十五歲，就可以跟政府申請補貼款！機車一萬五千元、汽車五萬元、租屋四千元、電腦五千元、手機五千元、吃飯補助六千元，每項申請一次喔！只要是長輩用的，政府都會有補貼啦！不是低收入戶也能辦申請喔！」
社會處長黃淑娟和衛生局長葉彥伯都表示，絕無此事，不要輕信網友浮誇、唬人的不實言論，補助項目以身障輔具為主，且需經過專家鑑定與評估，並非人人都能申請，也非食衣住行育樂都有，至於汽機車、手機和電腦、租金，絕對不可能補助。
縣內到底補助哪些項目？對此，黃淑娟指出，主要針對身障者和具備特定障別等級，提供身障輔具補助和失能老人輔具補助，沒有汽機車、手機和電腦等補助。
黃淑娟說，不僅補助項目以輔具為主，對象也限低收入戶、中低收入戶、一般戶。
鹿港發端午節敬老金
另外，彰化縣鹿港鎮銀髮族獨有的端午幸福，只要年滿六十五歲以上，就可以領到鎮公所發放的端午節敬老慰問金五百元，今年符合資格者比去年增加四○六人，也就是發放總金額增加約二十萬元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
日月污水廠疑滲漏 環署化驗調查
位在日月潭南邊湖，專門處理伊達邵地區民生廢水的日月污水處理廠，日前周邊水域出現黃濁污水，居民認為污水廠恐有管線滲漏，趕緊向環保單位通報，對此…
網友回應
熱門新聞
- 陳時中賀WHO新幹事長 署名「中華民國台灣」
- 陳星被拍到了！搭名車出入別墅 妻女這樣生活...
- 基層軍官荒 立委提案延長尉官服役年限
- 王令麟聲請解除境管 駁回確定
- 性侵欲殺女醫檢師 惡狼二審判13年半
- 自由廣場》誰該買單57億？
- 中職唯二太魯閣族 曾陶鎔盼明星賽返鄉
- 佈局印度 鴻海擬在班加羅爾設廠
- 東亞錦標賽12人名單 下週有譜
- WHO新幹事長衣國籍出線 未來恐不利台參與WHA
- 少女遭性侵被閨密通報 後續發展讓她更加痛苦…
- 七項全能向嘉莉封后 我共奪6金
- 王丹／【洛杉磯傳真】 一個中國女演員
- 最常來台好萊塢明星 阿湯哥50公尺紅毯簽名3小時
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Grand justices to rule on Civil Code
- 宏達電醫療人工智慧 DeepQ導入虛擬實境
- 蘇菲雅春夏禮服 玫瑰花園 繽紛多彩婚紗 層次堆疊+立體貼花 典雅時裝感
- 台灣3部片 入選台法合製片計劃
- 亞莉安娜暫停歐洲巡演 9月來台命運未卜
- 冷血鴛鴦拐街友結婚 狠殺詐保
- 〈旅遊的滋味〉到撒哈拉沙漠騎乘駱駝
- 黑幫賣車誘押房 沒給車已築債493萬
- 中職加盟門檻5.8億╱工會︰球團變多 球員才有舞台
- 自由廣場》消化香蕉 大家動動腦
- 陳時中接受日媒聯訪：WHA排除台灣 也危及日公衛
- 和老公做愛都這樣... 小S大爆閨房秘辛
- 在台詐百萬 4祈福黨遣返中國
- 豬價回跌了…冷凍肉商限購持續到端午前一天
- 今年本土首例登革熱 基因定序改判境外移入
- 檢傳林奕含同學 蕭永達控陳星漏稅
- 熱心伯敲車窗查賊 車主當他偷窺痛毆
- 黨產會：國發院案 國民黨強取人民財產
- 延長工時超過上限 遠雄人壽挨罰
- Ella帥兒勁寶滿月 Selina封嬰兒界金城武
- 英下月大選「恐」變調
- 衣索比亞艾德哈諾姆當選新任世衛秘書長
- 阿湯哥來了 一夜睡掉69萬
- 我拚實質參與WHA 與日雙邊會談
- 旅館變避難所 家長瘋尋孩子
- 司改分組決議： 擴大冤賠 建立扶助機制
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉老人補貼汽車、手機都有 彰縣府：謠言
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分