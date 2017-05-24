〈中部〉日月污水廠疑滲漏 環署化驗調查

2017-05-24

〔記者劉濱銓／南投報導〕位在日月潭南邊湖，專門處理伊達邵地區民生廢水的日月污水處理廠，日前周邊水域出現黃濁污水，居民認為污水廠恐有管線滲漏，趕緊向環保單位通報，對此，縣府環保局表示，中央環保署已派員化驗，惟報告尚未出爐，加上是事發隔幾日才採樣，之後將密切注意該區水質，若有疑似排污將立刻處理。

日月潭周邊有三處污水處理廠，分別在向山的簡易處理廠，水社、伊達邵的水社與日月污水處理廠，處理的都是在地的民生廢水，接管率都超過九成，惟日前卻有民眾反映，在日月污水廠附近，出現不像土石沖刷的黃濁污水，由於地點鄰近污水廠，才趕緊對外通報。

縣議員石慶龍為此也辦理會勘，他說，日月潭水兼具發電、觀光及民生使用，尤其潭區就有水公司抽水站將水源淨化供應民生用水，而發電後的尾水放流至水里後，也由水公司接管淨化供應自來水，直接、間接都有使用到日月潭水，相關單位不應忽視廣大民眾的用水安全。

對此，環保局表示，民眾通報後中央已由環保署中區稽查大隊前往採樣，目前仍在檢驗當中，惟報告還未出爐，加上採樣日與通報日間隔二、三天，化驗結果的代表性仍有討論空間，因此接下來將密切注意該區水質，並建請環保署將湖中的水質監測站移往該處，或另設測站以利掌握水質，未來則會加強潭區水域抽驗頻率，以維民眾用水權益。

轄管污水處理廠的日管處表示，該廠近來的抽驗結果都正常，針對民眾反映，也將不定期抽查並送第三方化驗，降低民眾疑慮。