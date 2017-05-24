〈中部〉古樸虎仔香包 北港鎮安宮發送
2017-05-24
〔記者陳燦坤／北港報導〕北港鎮鎮安宮今年端午節前特地製作傳統的「虎仔包」，香包填充可驅蚊蟲的香草，外部則是印上一頭鮮活的老虎，民眾深信老虎是百獸之王，可吞噬鬼魅，古樸造型頗受民眾喜愛。
相傳端午是蠱毒易出沒的時節，古人習於縫製香包帶在身上驅邪，創建於清光緒十二年（一八八六年）的北港鎮安宮，今年首度發送香包，由志工一針一線慢慢縫製，「虎仔包」具有保平安的意義，且香包填充物都是純天然的香草，氣味可持續三個月，民眾到野外佩帶，有助於驅趕蚊蟲。
由於「虎仔包」全靠手工縫製，數量僅六百個，鎮安宮自即日起到三十日開放民眾免費索取。
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