〈中部〉罕病樂觀奮發 陳祐明再獲總統教育獎

2017-05-24

〔記者蔡宗勳／民雄報導〕罹患罕病的中正大學數學系學生陳祐明，不向病痛與命運低頭，樂觀進取的他，參與各社團，還返鄉輔導服務他人，繼民國九十八年讀國中時獲得總統教育獎，今年再度獲頒總統教育獎，並成為大專組拍攝個人介紹影片的代表，用他的人生故事來激勵大家。

因罹患罕見疾病「脊髓性肌肉萎縮症」，陳祐明一歲兩個月大時發病，開始坐輪椅，看見別的小孩跑跑跳跳，常問媽媽：「為什麼我不能像其他人一樣？」媽媽安慰說：「乖乖回診，長大後就好了。」

陳祐明的狀況不僅未能好轉，退化程度更隨著年歲增長愈來愈嚴重，雖然因身體殘缺，求學過程飽受排擠，但他天性樂觀，反而打開心胸主動接近同學，即使遭嘲笑也用自娛娛人方式來化解敵意，因而結交到許多死黨。

他讀中正大學後，不僅雙主修數學、資工，也參加各種活動、營隊、社團，還當圍棋社社長，善於利用時間的他，天天讀書到凌晨兩點才就寢，努力不輟，已拿到五學期的校長獎。

陳祐明因為雙主修，學分要到今年底才修完，但已積極準備考研究所，書寫、口語功能持續退化的他，更與時間賽跑，正努力想要研發出程式語言來為自己發聲。