〈中部〉林內包水果肉粽 酸甜鳳梨最搭
2017-05-24
〔記者詹士弘／雲林報導〕林內農會顛覆傳統，將鳳梨、木瓜、芋頭加入肉粽，希望水果的「清爽」口感，創新肉粽風味，新口味以「鳳梨」肉粽最受好評，品嚐過的民眾都說可以直接拿來賣；農會邀民生國小學生學習如何包肉粽，傳承習俗。
「為什麼肉粽只能有傳統的味道？」林內農會總幹事黃國洲表示，端午節包肉粽有助米食文化推動，但現代人越來越不喜歡吃米食，所以他希望在傳統的肉粽中加入新元素，林內有木瓜、鳳梨及芋頭等很好的農產品，把這些農特產取代花生加入糯米中，成為肉粽的新元素，是挑戰也是創新。
林內農會將木瓜、鳳梨及芋頭分別切丁或切成細絲，取代傳統的花生，拌到糯米中，再包入傳統的內饀，其中「鳳梨」肉粽大獲好評，除了清爽、口感佳外，賣相也很好，特別是鳳梨的酸甜滋味，與肉粽中的三層肉最搭，有解膩增添風味的效果。
木瓜入粽 吃不出特色
「芋頭」肉粽也不錯吃，但疑似芋頭放太多，芋香「喧賓奪主」，讓肉粽味成了配角，未來芋頭的比例還需調整；「木瓜」肉粽則吃不出木瓜特色，雖然青、熟木瓜都試過，但效果還有待加強。
婆婆媽媽品嚐「水果」肉粽後，都伸出大拇指說好吃，直接建議黃國洲可以開發成商品販售；也有民眾建議可開發「水果」油飯，讓傳統的油飯口感更「清爽」。
林內農會也邀請民生國小小朋友一起學包肉粽，希望將包肉粽技術及文化傳承下去，小朋友學得有模有樣。
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