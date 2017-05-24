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〈中部〉23髮姐重聚 94歲老頭家︰像女兒回來

2017-05-24

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市光輝理髮廳早年是沿海鄉鎮規模最大的理髮廳，老闆陳慶和自民國三十五年開始經營，歷經五十五年歲月，他教導過的理髮小姐人數超過百位，如今歇業已十六年；理髮小姐李翠雅感念陳慶和「帶人帶心」，最近從各地聯繫到失聯的昔日老同事，昨天邀集廿三位理髮小姐與陳慶和夫妻聚餐，表達感恩之意，讓高齡九十四歲的陳慶和開心地說：「好像女兒們都回來，好感動！」

光輝理髮廳經營55年 教出百位髮姐

陳慶和說，早年理髮業素質不一，有些男師傅賺錢就亂花，他希望讓理髮廳更進步，招聘理髮小姐，提昇素質；因管理嚴格，理髮技術優良，名聲響亮，全盛時期理髮廳超過十五個理髮小姐，每到農曆過年前，一天還要發一百支號碼牌來應付搶著理髮的客人。

李翠雅說，由於坊間理髮廳素質不一，理髮小姐常被人看輕，陳慶和除教導她們剪、燙髮技術，更要求不可和客人隨意接觸，曾有客人酒後想亂來，陳挺身阻擋，也提升理髮廳形象。

當年沿海最大間 老闆如父授藝帶心

從十七歲起就在光輝理髮廳工作十年的許秀梅，曾是店內班長。她說，陳慶和就像爸爸一樣，常教導人生道理，「認識人，比認識錢更重要」，教導她們不要貪圖客人一時的小費，而有差別待遇，對所有客人都盡心服務，擴大自己的生活圈，人生才會寬廣，讓她受用一生。

陳慶和說，他經營光輝理髮廳到七十九歲，兒女希望他不要太勞累，才關店退休。昨天他偕同妻子與廿多位、年紀五、六十歲昔日店裡的理髮小姐聚餐，他看到以前的老照片，開心到吃不下飯。

朴子日新文化協會常務理事陳俊哲說，光輝理髮廳位於開元路上，是當年最高級的理髮廳，許多政商名流都來此理髮，寫下一頁輝煌歷史。

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  • 光輝理髮廳曾是朴子市最大的理髮廳，帶出上百位理髮小姐。（記者林宜樟翻攝）

    光輝理髮廳曾是朴子市最大的理髮廳，帶出上百位理髮小姐。（記者林宜樟翻攝）

  • 光輝理髮廳曾是朴子市最大的理髮廳。（記者林宜樟翻攝）

    光輝理髮廳曾是朴子市最大的理髮廳。（記者林宜樟翻攝）

  • 光輝理髮廳的理髮小姐們，與94歲老闆陳慶和（中）相聚。（記者林宜樟攝）

    光輝理髮廳的理髮小姐們，與94歲老闆陳慶和（中）相聚。（記者林宜樟攝）

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