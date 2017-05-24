〈中部〉23髮姐重聚 94歲老頭家︰像女兒回來
〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市光輝理髮廳早年是沿海鄉鎮規模最大的理髮廳，老闆陳慶和自民國三十五年開始經營，歷經五十五年歲月，他教導過的理髮小姐人數超過百位，如今歇業已十六年；理髮小姐李翠雅感念陳慶和「帶人帶心」，最近從各地聯繫到失聯的昔日老同事，昨天邀集廿三位理髮小姐與陳慶和夫妻聚餐，表達感恩之意，讓高齡九十四歲的陳慶和開心地說：「好像女兒們都回來，好感動！」
光輝理髮廳經營55年 教出百位髮姐
陳慶和說，早年理髮業素質不一，有些男師傅賺錢就亂花，他希望讓理髮廳更進步，招聘理髮小姐，提昇素質；因管理嚴格，理髮技術優良，名聲響亮，全盛時期理髮廳超過十五個理髮小姐，每到農曆過年前，一天還要發一百支號碼牌來應付搶著理髮的客人。
李翠雅說，由於坊間理髮廳素質不一，理髮小姐常被人看輕，陳慶和除教導她們剪、燙髮技術，更要求不可和客人隨意接觸，曾有客人酒後想亂來，陳挺身阻擋，也提升理髮廳形象。
當年沿海最大間 老闆如父授藝帶心
從十七歲起就在光輝理髮廳工作十年的許秀梅，曾是店內班長。她說，陳慶和就像爸爸一樣，常教導人生道理，「認識人，比認識錢更重要」，教導她們不要貪圖客人一時的小費，而有差別待遇，對所有客人都盡心服務，擴大自己的生活圈，人生才會寬廣，讓她受用一生。
陳慶和說，他經營光輝理髮廳到七十九歲，兒女希望他不要太勞累，才關店退休。昨天他偕同妻子與廿多位、年紀五、六十歲昔日店裡的理髮小姐聚餐，他看到以前的老照片，開心到吃不下飯。
朴子日新文化協會常務理事陳俊哲說，光輝理髮廳位於開元路上，是當年最高級的理髮廳，許多政商名流都來此理髮，寫下一頁輝煌歷史。
看更多！請加入自由時報粉絲團
斗六市勞工中心 現場網路直播雲林縣府今將召開「生煤展延許可證公聽會」，聽取各界對許可證展延意見，環團、公民團體將於會前主張停發許可證；台塑六…
- 陳時中賀WHO新幹事長 署名「中華民國台灣」
- WHO新幹事長衣國籍出線 未來恐不利台參與WHA
- 自由談》司法制度的囚徒
- 〈全球AI圍棋最前線〉圍棋AI如哈伯望遠鏡 AlphaGo擊敗中國最強圍棋高手柯潔
- 自由廣場》老師留職停薪錯了嗎？
- 拚一軍千場出賽 岱桑下週三軍實戰
- ＷＨＡ拒台》蔡：健康不應有除非的前提
- 王令麟聲請解除境管 駁回確定
- 陳時中4天雙邊會談逾30場 包括美日部長
- 陳星被拍到了！搭名車出入別墅 妻女這樣生活...
- 少女遭性侵被閨密通報 後續發展讓她更加痛苦…
- 川普為平衡預算 大砍弱勢醫療補助
- 顏艾琳／失眠的孩子
- 富邦剃頭令 「髮」外不開恩
- 對丈夫沒火花 妻子坦承曾出軌
- 進口貨免稅降門檻 最快9月
- 澎科大濺血 僑生身中3刀
- 周董犧牲打 兄弟擒悍將
- 黨產會：國發院案 國民黨強取人民財產
- 美駐中新任大使 習近平舊識
- 衣索比亞艾德哈諾姆當選新任世衛秘書長
- 練兵兼養球迷 中職新球團從二軍打起
- 性侵欲殺女醫檢師 惡狼二審判13年半
- 05/24 各報重點新聞一覽
- 去大學修財經 組詐騙集團撈錢
- 德法經濟表現亮麗 歐股大多收紅
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Allies speak out for Taiwan at WHA
- 《中英對照讀新聞》’Lady Cynthia’ rhododendron bush puts Canada town on the map 「辛西亞夫人」杜鵑花叢讓加拿大小鎮聲名大噪
- 李榮浩過足戲癮 MV醉後失控
- 《焦點評論》「台僑」不是「華僑」
- 4月新承作房貸 5大銀行月減75億元
- 〈圖文專欄〉黛安的微醺畫語
- 在日台僑團體大融合 將成立全台連
- 東亞錦標賽12人名單 下週有譜
- 社論》北京改變現狀 小英還能維持現狀？
- 蘇菲雅春夏禮服 玫瑰花園 繽紛多彩婚紗 層次堆疊+立體貼花 典雅時裝感
- 恐攻影響演唱會
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Hochen Tan defends shortened hours
- 自由廣場》〈林保華專欄〉中國特務滲台談國防與國安
- 面板一年漲勢告終 中尺寸本月小跌1美元
標題：〈中部〉23髮姐重聚 94歲老頭家︰像女兒回來
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email